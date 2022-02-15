Найкращі напрямки подорожей для тих, хто не уявляє життя без чаю

Безліч людей у світі полюбляють чай. Ті, хто фанатіє від ароматного напою, навіть вирушають в подорожі місцями, де вирощують, збирають та заварюють чай особливим способом.

Японія

У 2 японських префектурах – Сідзуока та Касіма вирощують одні з найкращих зелених чаїв у світі. Зокрема, тут можна скуштувати чаї сенча та маття.

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Провінції Сичуань та Гуйчжоу, Китай



У провінції Гуйчжоу вирощують чай / Фото Trevelurway

У південних провінціях Китаю протягом століть вирощують чай. Найвідомішим став унікальний чорний чай пуер, який дарує бадьорість. Туристи можуть відвідати місто Пуер, побачити Китайський музей чаю, а також живописну давню чайну дорогу.

Гонконг

У Гонконзі не вирощують чай, однак тут існує давня культура його вживання. Ймовірно, саме в Гонконзі з'явилася традиція пити чай з молоком.

Острів Чеджу, Південна Корея

Цей розкішний вулканічний острів приваблює туристів своєю природою та пляжами. Також там вирощують один із найексклюзивніших південнокорейських чаїв.

Шрі-Ланка



Шрі-Ланка відома своїми чайними плантаціями / Фото Unsplash

Ця країна є одним з найбільших експортерів та виробників чаю у світі. Туристи можуть побачити на острові величезні чайні плантації та придбати найсвіжіший цейлонський чорний чай.

Тайвань

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

На острові Тайвань вирощують чай улун, а також чимало інших сортів.

Ассам і Дарджилінг, Індія

Індію вважають другим за величиною виробником чаю у світі. Крім того, ця країна є ще й одним з найбільших споживачів чаю.



Індія – батьківщина чаю масала / Фото Unsplash

Любителі цікавих смаків також оцінять індійський чай з молоком та прянощами, що називається масала.

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Південна Африка

Саме тут росте чай ройбуш, який подобається багатьом шанувальникам чаю.

Кенія

В Кенії росте чорний, зелений, білий і навіть пурпурний чай. Цю країну вважають одним із провідних виробників чаю у світі.