Якщо ви плануєте подорож до Каппадокії і хочете політати на повітряній кулі, вам необхідно підготуватися. Тож ми розповімо про все, що потрібно знати – яка найкраща пора року для польотів, як забронювати місце на кулі та скільки це коштує.

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Ціна на політ на повітряній кулі в Каппадокії

Зазвичай вартість польоту на повітряній кулі варіюється від 140 (3970 гривень) до 250 доларів (7100 гривень) з людини. Ціна залежить від тривалості польоту (1 – 3 години), наявності місць, часу доби та сезону.

Через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом та зменшення кількості туристів у Каппадокії, зараз можна знайти й набагато дешевші пропозиції, які стартують від 70 доларів (2000 гривень).

Проте ціна може бути і вищою, якщо окрім польоту у вартість входять різноманітні додаткові послуги. Серед них – екскурсії Каппадокією, прогулянки виноградниками та фісташковими садами, обід чи вечеря з традиційними турецькими стравами, приготованими місцевими мешканцями.

Польоти на повітряних кулях у Каппадокії / Фото Pexels

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Як забронювати політ

Є чимало операторів, які організовують польоти на повітряних кулях у Каппадокії. У їхньому асортименті є різноманітні пропозиції, що відрізняються умовами, вартістю, додатковими послугами тощо. Політ можна замовити у місцевих агенціях та в готелях.

Кількість дозволених на день польотів обмежена законом. Саме тому таке дозвілля потрібно планувати заздалегідь. По-перше, аби не залишитися без місця, а по-друге, щоб зекономити. Ціна залежить від наявності доступних місць, тож раннє бронювання коштуватиме дешевше.

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Найкращий час для польотів

Досвічені мандрівники говорять, що найкращі сезони, щоб політати на повітряній кулі в Каппадокії – це весна і осінь, коли в регіоні помірна та комфортна температура повітря, а людей менше. Натомість з липня по вересень тут може бути занадто спекотно, а тури зазвичай коштують дорожче.

Політ на повітряний кулі – це незабутні враження / Фото Unsplash

Що стосується часу доби, польоти на світанку та на заході сонця обіцяють бути незабутніми. У цю пору до неймовірних краєвидів додаються ще й сонячні барви, а це нікого не зможе залишити байдужим.

Чи безпечно літати на повітряній кулі

Політ на повітряній кулі у багатьох людей може викликати страх, адже передбачає підйом на чималу висоту. Однак їх можна заспокоїти.

У несприятливу погоду, коли польоти можуть бути небезпечними, їх скасовують. Тож ймовірність того, що сильний вітер, гроза чи щось інше застане вас у польоті, є мізерною.

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Якщо дотримуватися правил техніки безпеки та вказівок пілота, політ подарує чудові враження та стане одним із найяскравіших спогадів у житті.

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