Если вы планируете путешествие в Каппадокию и хотите полетать на воздушном шаре, вам нужно подготовиться. Мы расскажем обо всем, что нужно знать – какое лучшее время года для полетов, как забронировать место на шаре и сколько это стоит.

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Цена на полет на воздушном шаре в Каппадокии

Обычно стоимость полета на воздушном шаре варьируется от 140 (3970 гривен) до 250 долларов (7100 гривен) с человека. Цена зависит от продолжительности полета (1 – 3 часа), наличия мест, времени суток и сезона.

Из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом и уменьшения количества туристов в Каппадокии сейчас можно найти и более дешевые предложения, которые стартуют от 70 долларов (2000 гривен).

Тем не менее, цена может быть и выше, если кроме полета в стоимость входят различные дополнительные услуги. Среди них – экскурсии по Каппадокии, прогулки по виноградникам и фисташковым садам, обед или ужин с традиционными турецкими блюдами, приготовленными местными жителями.

Полеты на воздушных шарах в Каппадокии / Фото Pexels

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Как забронировать полет

Есть немало операторов, которые организовывают полеты на воздушных шарах в Каппадокии. В их ассортименте есть разные предложения, отличающиеся условиями, стоимостью, дополнительными услугами и так далее. Полет можно заказать в местных агентствах и отелях.

Количество разрешенных на день полетов ограничено законом. Именно поэтому такой досуг нужно планировать заранее. Во-первых, чтобы не остаться без места, а во-вторых, чтобы сэкономить. Цена зависит от наличия доступных мест, поэтому раннее бронирование будет стоить дешевле.

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Лучшее время для полетов

Опытные путешественники говорят, что лучшие сезоны, чтобы полетать на воздушном шаре в Каппадокии – весна и осень, когда в регионе умеренная и комфортная температура воздуха, а людей меньше. С июля по сентябрь здесь может быть слишком жарко, а туры обычно стоят дороже.

Полет на воздушном шаре – это незабываемые впечатления / Фото Unsplash

Что касается времени суток, полеты на рассвете и на закате обещают быть незабываемыми. В это время к невероятным пейзажам добавляются еще и солнечные краски, а это никого не сможет оставить равнодушным.

Безопасно ли летать на воздушном шаре

Полет на воздушном шаре у многих может вызвать страх, ведь предполагает подъем на немалую высоту. Однако их можно успокоить.

В неблагоприятную погоду, когда полеты могут быть опасными, их отменяют. Поэтому вероятность того, что сильный ветер, гроза или что-нибудь другое застанет вас в полете, ничтожна.

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Если соблюдать правила техники безопасности и указания пилота, полет подарит великолепные впечатления и станет одним из самых ярких воспоминаний в жизни.