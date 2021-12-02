Удивительно, но этикет за столом может быть совершенно разным в разных странах. В некоторых нельзя нюхать пищу, где-то лучше есть руками, в других же регионах руками нельзя есть ни в коем случае.

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В Италии считают непристойным резать пасту / Фото Unsplash

Таиланд: не ешьте вилкой

Это правило касается, прежде всего, риса. Тайцы обидятся, если вы будете есть это блюдо вилкой. В Таиланде рис едят только ложкой.

Конечно, вилки на столе есть, но их можно использовать только для того, чтобы помочь себе положить рис на ложку. Относительно остальных блюд – в зависимости от обстоятельств. Лучше всего – брать пример с местных жителей.

Чили: не ешьте без вилки

Есть пищу руками здесь считается варварством и невежеством. Поэтому пользуйтесь ножом и вилкой даже для тех блюд, которые, кажется, удобнее было бы есть руками.

Италия: не режьте пасту

Пасту нужно наматывать на вилку, но ни в коем случае не резать. Иначе вы точно обидите местных жителей.

Китай: оставляйте еду на тарелке

Этот жест покажет, что вас накормили настолько сытно и вкусно, что вы даже не осилили все.



В Китае принято оставлять немного еды на тарелке / Фото Unsplash

Египет: не наливайте себе сами

Если вы выпили свой напиток – неважно, алкоголь или нет, наполнить стакан может только другой человек. Вы же должны следить за стаканами других людей за столом.

Испания: не размачивайте хлеб в супе

Это считается грубым и непристойным. И даже в соус макать хлеб нежелательно.

Япония: не оставляйте палочки в тарелке с едой

Оставленные в рисе палочки – символ погребального обряда, поэтому обязательно доставайте палочки из еды и ставьте их на специальную подставку.

Танзания: не нюхайте еду

Если вы увлеченно нюхаете еду в Танзании, это может оскорбить повара: он ведь подумает, что с блюдом что-то не так.

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Филиппины: не ешьте левой рукой

Также не пользуйтесь ею, чтобы передавать что-нибудь за столом. Во многих мусульманских странах эту руку считают "нечистой".

Португалия: не просите соль и перец

Старайтесь не делать никаких манипуляций с приготовленной едой. Это может обидеть повара, который решит, что вам не нравится вкус еды без дополнительных специй.



В Португалии некультурно просить дополнительные соль и перец / Фото Unsplash

Южная Корея: не начинайте есть первым