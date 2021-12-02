Не нюхати їжу та не різати пасту: 11 цікавих табу за столом у різних країнах
Джерело:MentalFloss
У різних частинах світу традиції, що стосуються їжі, можуть кардинально відрізнятися. Дізнайтеся, як не потрапити у незручну ситуацію під час трапези.
Дивовижно, але етикет за столом може бути абсолютно різним у різних країнах. У деяких не можна нюхати їжу, десь краще їсти руками, в інших же місцевостях руками не можна їсти в жодному разі.
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В Італії вважають непристойним різати пасту / Фото Unsplash
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Таїланд: не їжте виделкою
Це правило стосується, перш за все, рису. Тайці образяться, якщо ви будете їсти цю страву виделкою. В Таїланді рис їдять виключно ложкою.
Звісно, виделки на столі є, але їх можна використовувати тільки для того, щоб допомогти собі покласти рис на ложку. Щодо решти страв – залежно від обставин. Найкраще – брати приклад з місцевих мешканців.
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Чилі: не їжте без виделки
Їсти їжу руками тут вважається варварством та невіглаством. Тому користуйтеся ножем і виделкою навіть для тих страв, які, здається, зручніше було б їсти руками.
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Італія: не ріжте пасту
Пасту потрібно намотувати на виделку, але в жодному разі не різати. Інакше ви точно образите місцевих мешканців.
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Китай: залишайте їжу на тарілці
Цей жест покаже, що вас нагодували настільки ситно і смачно, що ви навіть не подужали з'їсти усе.
У Китаї заведено залишати трохи їжі на тарілці / Фото Unsplash
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Єгипет: не наливайте собі самі
Якщо ви випили свій напій – неважливо, алкогольний чи ні, наповнити склянку може тільки інші людина. Ви ж повинні стежити за склянками інших людей за столом.
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Іспанія: не розмочуйте хліб в супі
Це вважають грубим та непристойним. І навіть у соус вмочувати хліб небажано.
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Японія: не залишайте палички в тарілці з їжею
Залишені в рисі палички – символ похоронного обряду, тому обов'язково діставайте палички з їжі та ставте їх на спеціальну підставку.
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Танзанія: не нюхайте їжу
Якщо ви захоплено нюхаєте їжу в Танзанії, це може образити кухаря: адже він подумає, що зі стравою щось не так.
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Філіппіни: не їжте лівою рукою
Також не користуйтеся нею, щоб передавати щось за столом. У багатьох мусульманських країнах цю руку вважають "нечистою".
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Португалія: не просіть сіль та перець
Намагайтеся не робити жодних маніпуляцій із приготовленою їжею. Це може образити кухаря, який вирішить, що вам не подобається смак їжі без додаткових спецій.
У Португалії некультурно просити додаткові сіль та перець / Фото Unsplash
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Південна Корея: не починайте їсти першим
У цій країні величезною пошаною користуються старійшини, тому трапезу традиційно починає найстарша людина.