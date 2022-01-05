Не платіть у євро та рахуйте решту: 5 лайфхаків для відпочинку в Єгипті

Дізнайтеся, де в Єгипті найкраще обмінювати гроші, чому треба обов'язково рахувати решту і як правильно торгуватися. Ці поради стануть в пригоді усім мандрівникам.

Обмін грошей у Єгипті

У цій країні радять обмінювати гроші в офіційних пунктах обміну або в банках. Це зменшує ймовірність того, що вас обмануть і дадуть менше коштів, аніж потрібно.

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Є ще один простий та безпечний спосіб міняти гроші – банкомати. Вони обмінюють валюти за курсом банку, роблять це без пластикової картки, не беруть комісію. Банкомати працюють цілодобово, тут не потрібно показувати свій паспорт – словом, це найзручніший спосіб для туристів.

Чому в Єгипті краще не платити євро

У цій країні скрізь приймають популярні світові валюти – долари та євро. Однак розрахунок у євро може бути вкрай невигідним. Зазвичай продавці рахують ціни за курсом "1 долар дорівнює 1 євро", що зовсім не на користь покупця.

Перераховуйте решту

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Під час шопінгу в Єгипті уважно перераховуйте решту / Фото Pexels

Якщо ви купуєте щось і платите великими купюрами, не поспішайте йти. Обов'язково зупиніться і при продавці перерахуйте решту.

В Єгипті часто можуть не дати потрібну суму решти, замінити великі купюри меншими, які схожі візуально, або "підсунути" туристам старі фунти, що вийшли з обігу.

Приготуйте дрібні долари

У єгипетських готелях, а також на екскурсіях заведено залишати чайові. Зазвичай їх сума складає 1 долар. Будьте готові до цього і давайте одразу дрібні купюри.

Якщо ви дасте велику купюру, решти можете не дочекатися.

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Не купуйте екскурсії на вулиці

Часто туристи купують екскурсії не у свого туроператора, а у вуличних продавців. Це й не дивно – часто ціни там набагато дешевші.



Краще купувати екскурсії у свого туроператора / Фото Pexels

Але при такому варіанті легко натрапити на шахраїв. Під час таких екскурсії можуть нехтувати правилами безпеки, або ж "забути" попередити туристів про додаткові витрати під час поїздки.