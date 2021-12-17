Мы подготовили подборку фото из Турции, опубликованных пользователями развлекательного портала Reddit. Каждое из них может стать вдохновением, чтобы запланировать следующий отпуск именно в этой стране. Ведь кроме современных горнолыжных курортов и роскошных солнечных пляжей на это немало мелких, но не менее значимых причин.
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"Бурдж-аль-Бабас – заброшенный жилой комплекс в Турции"
Фото Reddit / PioneerStandard
"Вот такой астронавт развлекает жителей Стамбула в метро"
Фото Reddit / wyazici
"Фактические стены того самого города Троя, расположенные в Турции"
Фото Reddit / xjohnnybravoxx
"Нет, это не Амстердам. Это Стамбул"
Фото Reddit / reorcorp
"Обычная ситуация в автобусе в Турции"
Фото Reddit / esberat
"Вид из библиотеки Стамбульского университета"
Фото Reddit / orodicnostablo
"Сегодня увидел в Стамбуле Lamborghini Urus. Да, это такси"
Фото Reddit / sheakspeares
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"Вернулся в свой номер в отеле и нашел его на кровати"
Фото Reddit/amirkerimov1
"В моем счете указали, сколько и кому нужно заплатить, если вы хотите разделить сумму на всех"
Фото Reddit / Bleary_Eyed
"Starbucks в Турции такой же, как и всюду. За исключением того, что здесь есть кофе по-турецки, к которому бесплатно дают рахат-лукум"
Фото Reddit/ SCONESiiii