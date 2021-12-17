Мы подготовили подборку фото из Турции, опубликованных пользователями развлекательного портала Reddit. Каждое из них может стать вдохновением, чтобы запланировать следующий отпуск именно в этой стране. Ведь кроме современных горнолыжных курортов и роскошных солнечных пляжей на это немало мелких, но не менее значимых причин.

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"Бурдж-аль-Бабас – заброшенный жилой комплекс в Турции"

Фото Reddit / PioneerStandard

"Вот такой астронавт развлекает жителей Стамбула в метро"

Фото Reddit / wyazici

"Фактические стены того самого города Троя, расположенные в Турции"

Фото Reddit / xjohnnybravoxx

"Нет, это не Амстердам. Это Стамбул"

Фото Reddit / reorcorp

"Обычная ситуация в автобусе в Турции"

Фото Reddit / esberat

Горы, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.

"Вид из библиотеки Стамбульского университета"

Фото Reddit / orodicnostablo

"Сегодня увидел в Стамбуле Lamborghini Urus. Да, это такси"

Фото Reddit / sheakspeares

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"Вернулся в свой номер в отеле и нашел его на кровати"

Фото Reddit/amirkerimov1

"В моем счете указали, сколько и кому нужно заплатить, если вы хотите разделить сумму на всех"

Фото Reddit / Bleary_Eyed

"Starbucks в Турции такой же, как и всюду. За исключением того, что здесь есть кофе по-турецки, к которому бесплатно дают рахат-лукум"

Фото Reddit/ SCONESiiii