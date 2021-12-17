Не просто All inclusive: 10 фото, які наочно показують, чому варто їхати до Туреччини
Джерело:Reddit
Розмовляти про принади відпочинку у Туреччині можна багато, але всім відомо, що краще один раз побачити, ніж кілька разів почути. І якщо туристичні фото готелів та курортів цієї країни бачили всі, то світлини з соцмереж справді можуть показати Туреччину по-новому.
Ми підготували добірку фото з Туреччини, опублікованих користувачами розважального порталу Reddit. Кожне з них може стати натхненням, аби запланувати наступну відпустку саме у цій країні. Адже окрім сучасних гірськолижних курортів та розкішних сонячних пляжів на це є чимало дрібних, але не менш значущих причин.
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Фото Reddit / PioneerStandard
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Фото Reddit / wyazici
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Фото Reddit / xjohnnybravoxx
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Фото Reddit / reorcorp
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Фото Reddit / esberatГори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали, Coral Travel знайде тур саме для вас.
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Фото Reddit / orodicnostablo
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Фото Reddit / sheakspeares
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Фото Reddit / amirkerimov1
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Фото Reddit / SCONESiiii