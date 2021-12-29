Не тільки блогерство: 6 оригінальних способів заробити гроші на своїх подорожах

Подорожі – досить дороге задоволення, а тому багато людей хотіли б їх монетизувати. Дізнайтеся, як можна зробити свої мандрівки не тільки цікавими, а й прибутковими.

Створіть блог

Вам потрібно обрати платформу: наприклад, Youtube, Tik-Tok, Instagram тощо. Від цього буде залежати формат контенту, який ви публікуватимете.

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Блог – непоганий спосіб монетизувати свої подорожі. Однак він вимагає постійної уваги, а також коштів на рекламу й розкрутку.

Популярний блог неможливо створити за день. Втім, якщо у вас вийде привабити лояльну аудиторію, зможете заробляти кошти на рекламі чи отримувати безкоштовні послуги.



Туристичні блоги надзвичайно популярні в мережі / Фото Unsplash

Пишіть матеріали у різні видання

Будь-які видання хочуть мати ексклюзивний контент: тексти, фото і відео. Ви можете "продавати" свої враження різноманітним сайтам або друкованим ЗМІ.

Публікуйте фото на стоках

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

Якщо ви маєте хорошу камеру та полюбляєте робити знімки, спробуйте продавати їх на фотостоках. Вам потрібно зареєструватися на якомусь із ресурсів, пройти модерацію і регулярно завантажувати фотографії.

Також є відеостоки, де можна продавати відповідний контент.

Приклади фотостоків:

Shutterstock,

iStock,

Depositphotos,

Pixabay,

Unsplash тощо.

Викладайте англійську мову

Сьогодні існує чимало країн, де величезний попит на англійську мову: наприклад, Китай, Індонезія, Японія, Південна Корея тощо. Якщо маєте достатній рівень мови, сертифікати про її знання та вищу освіту – спробуйте податися на роботу до цих країн.

Так ви можете пожити за кордоном, працювати й подорожувати.



Ви можете спробувати себе у ролі викладача англійської мови / Фото Unsplash

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Влаштуйтеся членом екіпажу

Можна спробувати роботу на морському лайнері, круїзній яхті, а також бортпровідником тощо. Люди цих професій зазвичай мають змогу побачити чимало нових країн під час роботи.

Попрацюйте офіціантом або барменом

Сьогодні чимало країн у світі відкривають можливості іноземцям працювати легально. Українці також можуть спробувати себе й пошукати можливості для заробітку не тільки вдома.