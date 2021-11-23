Не тільки курорти: до якого древнього міста в Єгипті масово їдуть туристи

Зараз чимало туристів обирають Єгипет для пляжного відпочинку. Цей напрям став таким популярним, що люди заповнюють готелі не тільки на курортах, а й навіть у містах, далеких від моря.

Одним із таких міст став Луксор. Місцевий комітет з маркетингу культурного туризму повідомив, що наповнюваність готелів тут зросла на 20 %.

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Що цікавого є в Луксорі

Луксор – колиска цивілізації, місце, де можна торкнутися історії. Туристам тут пропонують подивитися Долину Царів, величні Карнакський та Луксорський храми, Храм Хатшепсут, місцевий музей тощо.

Луксор розташований у Верхньому Єгипті, на березі Ніла. Мандрівники тут мають змогу відчути автентичну єгипетську культуру та історію.



Пам'ятки Луксора приваблюють туристів / Фото Unsplash

Що нового готують для туристів

Комітет з маркетингу культурного туризму повідомив, що Для гостей міста тут планують чимало цікавого.

Зокрема, влада хоче підтримувати туристичні поїздки між пляжними курортами та культурними столицями країни.



Чимало мандрівників залишаються в місті на ніч / Фото Unsplash

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Чимало українських туристів вже їздять до Луксора на екскурсії. Вони переважно обирають одноденні екскурсії з Хургади.

Ті ж, хто хоче потрапити в Луксор з Шарм-ель-Шейха, змушені летіти літаком або їхати протягом тривалого часу. Переважна більшість таких мандрівників залишаються в місті на ніч. Саме тому заповнюваність готелів значно зросла.