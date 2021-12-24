Блакитну мечеть назвали саме так через насичений колір керамічної плитки, якою будівля оздоблена всередині. Зовні здається, що мечеть зовсім не блакитна. Втім, коли люди входять до неї та бачать декор, усе стає на свої місця.

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Що відомо про Блакитну мечеть

Це один із символів міста Стамбул, велика культова споруда, розташована в історичному центрі міста. Мечеть має 6 мінаретів. Її побудували у 17 столітті, під час правління султана Ахмеда I.

Джерело: Це один із символів міста Стамбул, велика культова споруда, розташована в історичному центрі міста. Мечеть має 6 мінаретів. Її побудували у 17 столітті, під час правління султана Ахмеда I.Джерело: Вікіпедія

Поради тим, хто хоче відвідати Блакитну мечеть

Дотримуйтеся дрес-коду. Мечеть – святе місце, де потрібно бути пристойно одягненим. Жінкам краще обирати довгі широкі штани або довгі сукні, що закривають тіло. І в чоловіків, і в жінок мають бути прикрити плечі та коліна. Жінкам потрібно покрити голову. Завчасно візьміть із собою шалик або хустку, під яку заховаєте волосся. Якщо забули головний убір – його можна придбати чи взяти в оренду поруч із мечеттю.



Інтер'єр Блакитної мечеті / Фото Puzzle Garage

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Зніміть взуття. У мечеті заведено ходити босоніж. Можна взяти з собою пакет і покласти туди своє взуття, якщо не хочете залишати його на вулиці. Фотографуйте без спалаху. Те ж стосується і відео. Робіть світлини обережно, не заважайте людям, які прийшли в мечеть заради молитви. Поводьтеся тихо та скромно. Намагайтеся говорити пошепки, рухатися обережно, щоб нікого не штовхнути. Дослухайтеся сигналів. Якщо через гучномовець починає лунати дзвін, а люди співають, у цей час не можна пересуватися по мечеті. Зачекайте, доки усе стихне.

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