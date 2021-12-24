Население Турции любит покупать и продавать вещи на рынке. Даже в торговых центрах можно увидеть базарные "ячейки" – лотки с одеждой и сладостями.

По теме Чартеры и низкие цены: чем впечатляет горнолыжный курорт Паландокен в Турции – собственный опыт

Одежда и обувь

В стране есть немало мастеров, которые делают качественные вещи, а затем продают их за небольшую цену. Турецкие текстильные бренды прославились своим качеством по всему миру.

Но если хотите приобрести брендовую одежду – будьте осторожны. Здесь очень легко купить подделку по цене подлинника.



В Турции производят много качественных текстильных вещей / Фото Unsplash

Еда и сладости

В Турции можно поесть в кафе довольно дешево. Иногда это выгоднее, чем готовить дома.

Турки обожают как следует поесть – блюда у них питательные, вкусные, а порции большие. В супермаркетах вы можете приобрести разнообразные сыры, орешки, сладости – они станут отличными сувенирами. Цены на все – значительно ниже, чем в Украине.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Фрукты и овощи

Если покупать их на уличных рынках – заплатите очень дешево. В то же время местные фрукты и овощи обладают ярко выраженным и насыщенным вкусом.



На местных рынках выгодно покупать фрукты и овощи / Фото Unsplash

Интересно 6 полезных советов тем, кто хочет посетить Голубую мечеть в Стамбуле

Лекарства