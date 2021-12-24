Население Турции любит покупать и продавать вещи на рынке. Даже в торговых центрах можно увидеть базарные "ячейки" – лотки с одеждой и сладостями.
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Одежда и обувь
В стране есть немало мастеров, которые делают качественные вещи, а затем продают их за небольшую цену. Турецкие текстильные бренды прославились своим качеством по всему миру.
Но если хотите приобрести брендовую одежду – будьте осторожны. Здесь очень легко купить подделку по цене подлинника.
В Турции производят много качественных текстильных вещей / Фото Unsplash
Еда и сладости
В Турции можно поесть в кафе довольно дешево. Иногда это выгоднее, чем готовить дома.
Турки обожают как следует поесть – блюда у них питательные, вкусные, а порции большие. В супермаркетах вы можете приобрести разнообразные сыры, орешки, сладости – они станут отличными сувенирами. Цены на все – значительно ниже, чем в Украине.
Фрукты и овощи
Если покупать их на уличных рынках – заплатите очень дешево. В то же время местные фрукты и овощи обладают ярко выраженным и насыщенным вкусом.
На местных рынках выгодно покупать фрукты и овощи / Фото Unsplash
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Лекарства
Если решите посетить аптеку – сначала внимательно прочтите инструкцию к лекарствам в интернете. Местные фармацевты редко знают английский – поэтому лучше заранее знать, что именно вам нужно.