Однако сделать это не так-то просто. К вершинам массива ведут одни из самых сложных скальных стен. К примеру, западная стена самой высокой вершины Большой Башни Транго (6288 метров) является самой большой вертикальной скалой в мире.
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Из-за сочетания большой высоты и технически сложных скальных стен восхождение на любую вершину Башен Транго считают выдающимся достижением в альпинизме. Именно поэтому покорить их сможет далеко не каждый, но полюбоваться этим могучим и величественным массивом – наслаждение, доступное всем.
Сделать это помогут захватывающие снимки фотографа по имени Томаш Пжиходзень. Он дважды посещал Каракорумский хребет, вооружившись камерой. Это позволило ему сделать фото, которые отлично передают атмосферу и уникальность группы Транго.
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