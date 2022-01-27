Однако сделать это не так-то просто. К вершинам массива ведут одни из самых сложных скальных стен. К примеру, западная стена самой высокой вершины Большой Башни Транго (6288 метров) является самой большой вертикальной скалой в мире.

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Из-за сочетания большой высоты и технически сложных скальных стен восхождение на любую вершину Башен Транго считают выдающимся достижением в альпинизме. Именно поэтому покорить их сможет далеко не каждый, но полюбоваться этим могучим и величественным массивом – наслаждение, доступное всем.

Сделать это помогут захватывающие снимки фотографа по имени Томаш Пжиходзень. Он дважды посещал Каракорумский хребет, вооружившись камерой. Это позволило ему сделать фото, которые отлично передают атмосферу и уникальность группы Транго.

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