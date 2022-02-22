Чорногорія

Ця країна вражає мандрівників своєю неймовірною природою. Гори, підніжжя яких буквально купаються в морі, вражаючі каньйони, мальовничі села, старовинні церкви та монастирі – у Чорногорії є на що подивитися.

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Чорногорія вражає красою своєї природи / Фото Unsplash

Є чимало варіантів бюджетного відпочинку в Чорногорії. Переліт триває близько 2 годин, варіантів житла є безліч – на будь-який смак і гаманець. У Чорногорії надзвичайно смачні та недорогі продукти, тому багато туристів готують їжу самостійно. На віллах часто пропонують варіант розміщення з кухнею.

Греція



У Греції можна насолоджуватися як морем, так і екскурсіями / Фото Unsplash

Дещо дорожчий варіант відпочинку, однак він того вартий. У Греції можна досхочу досліджувати місцеві пам'ятки, купатися в морі та насолоджуватися місцевою кухнею.

Навіть взимку температура повітря становить близько 20 градусів тепла, що робить відпочинок та екскурсії дуже комфортними.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Угорщина



Угорщина пропонує демократичні ціни та яскраві враження / Фото Unsplash

Хоча в Угорщині немає моря, цій країні є чим привабити туристів. Тут можна помилуватися унікальною архітектурою, проводити цілі дні в термальних купальнях, відвідати руїн-бари та насолодитися пікантною угорською їжею.

Ціни на подорожі до Угорщини досить демократичні, а близьке розташування дозволяє з'їздити туди на вихідні.

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