Черногория

Эта страна поражает путешественников своей невероятной природой. Горы, подножия которых буквально купаются в море, впечатляющие каньоны, живописные деревни, старинные церкви и монастыри – в Черногории есть на что посмотреть.

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Черногория поражает красотой своей природы / Фото Unsplash

Есть много вариантов бюджетного отдыха в Черногории. Перелет длится около 2 часов, вариантов жилья есть множество – на любой вкус и кошелек. В Черногории очень вкусные и недорогие продукты, поэтому многие туристы готовят еду самостоятельно. На виллах часто предлагается вариант размещения с кухней.

Греция



В Греции можно наслаждаться как морем, так и экскурсиями / Фото Unsplash

Немного более дорогой вариант отдыха, однако он того стоит. В Греции можно изучить местные достопримечательности, купаться в море и наслаждаться местной кухней.

Даже зимой температура воздуха составляет около 20 градусов тепла, что делает отдых и экскурсии очень комфортными.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Венгрия



Венгрия предлагает демократичные цены и яркие впечатления / Фото Unsplash

Хотя в Венгрии нет моря, этой стране есть чем привлечь туристов. Здесь можно полюбоваться уникальной архитектурой, проводить целые дни в термальных купальнях, посетить руин-бары и насладиться пикантной венгерской едой.

Цены на поездки в Венгрию достаточно демократичны, а близкое расположение позволяет съездить туда на выходные.

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