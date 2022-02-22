Черногория
Эта страна поражает путешественников своей невероятной природой. Горы, подножия которых буквально купаются в море, впечатляющие каньоны, живописные деревни, старинные церкви и монастыри – в Черногории есть на что посмотреть.
Читайте также Премиальный отдых в Египте: чем поразит туристов новый отель Xanadu Makadi Bay
Черногория поражает красотой своей природы / Фото Unsplash
Есть много вариантов бюджетного отдыха в Черногории. Перелет длится около 2 часов, вариантов жилья есть множество – на любой вкус и кошелек. В Черногории очень вкусные и недорогие продукты, поэтому многие туристы готовят еду самостоятельно. На виллах часто предлагается вариант размещения с кухней.
Греция
В Греции можно наслаждаться как морем, так и экскурсиями / Фото Unsplash
Немного более дорогой вариант отдыха, однако он того стоит. В Греции можно изучить местные достопримечательности, купаться в море и наслаждаться местной кухней.
Даже зимой температура воздуха составляет около 20 градусов тепла, что делает отдых и экскурсии очень комфортными.
Венгрия
Венгрия предлагает демократичные цены и яркие впечатления / Фото Unsplash
Хотя в Венгрии нет моря, этой стране есть чем привлечь туристов. Здесь можно полюбоваться уникальной архитектурой, проводить целые дни в термальных купальнях, посетить руин-бары и насладиться пикантной венгерской едой.
Цены на поездки в Венгрию достаточно демократичны, а близкое расположение позволяет съездить туда на выходные.
Интересно Одна из самых длинных в Европе: как выглядит впечатляющая стеклянная терраса с видом на Стамбул
В Киеве восстановили уникальный туристический маршрут: смотрите видео