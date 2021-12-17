Les Ottomans
У цьому готелі відпочивало чимало знаменитостей: Дональд Трамп, Кайлі Міноуг, Рікі Мартін, Кевін Костнер тощо.
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Готель Les Ottomans / Фото MK-Turkey
А раніше це був головний особняк Мешмета-паші, великого візира Османської імперії. Візир жив у 18 столітті.
Доля будівлі складалася по-різному – у 20 сторіччі особняк перетворили на склад вугілля. Але у 1980-х роках завдяки проєкту туристичної реконструкції його повернули до життя.
Зараз це розкішний історичний готель, кожна кімната якого має унікальний інтер'єр. Ніч тут коштує майже 400 доларів.
Ciragan Palace
Готель у колишньому палаці / Фото Tripadvisor
Цей готель розташований у колишньому Османському палаці. Більша частина будівлі згоріла у 1910 році, а потім місцева футбольна команда використовувала його як стадіон.
Потім палац відреставрували та перетворили у готель, що належить відомій мережі Kempinski. Ніч тут коштує понад майже 500 доларів.
Castle Inn
Готель у печері / Фото Agoda
Це надзвичайно відомий печерний готель у Каппадокії. Місцеві печери мають тисячолітню історію. У них "вирізані" будинки, церкви, підземні ходи тощо.
Сучасні архітектори знайшли можливість зробити ці будинки безпечними та обладнати їх усіма елементами комфорту.
Treehouse в Олімпос
Готель на деревах / Фото Uniq Hotels
Цей готель – бюджетний та простий. Він пропагує єднання з природою. Тут можна орендувати місце у загальному номері на 5 і більше місць.
Однак багатьох мандрівників відлякують загальні душі та туалет.
Окрім будиночків на дереві, в готелі є й приватні бунгало, однак у них вже немає основної ідеї закладу.
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Inan Kardesler
Дерев'яна машина / Фото Tourizm Flame
У цьому готелі абсолютно все вирізано з дерева. Водночас гості забезпечені усіма атрибутами комфорту: опаленням, супутниковим телебаченням, гарячою водою тощо.
У цьому готелі дерев'яне буквально усе: попільнички, рами дзеркал, ліжка, двері, зовнішній декор. А у дворі стоїть дерев'яний автомобіль.
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