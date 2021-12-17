Les Ottomans

У цьому готелі відпочивало чимало знаменитостей: Дональд Трамп, Кайлі Міноуг, Рікі Мартін, Кевін Костнер тощо.

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Готель Les Ottomans / Фото MK-Turkey

А раніше це був головний особняк Мешмета-паші, великого візира Османської імперії. Візир жив у 18 столітті.

Доля будівлі складалася по-різному – у 20 сторіччі особняк перетворили на склад вугілля. Але у 1980-х роках завдяки проєкту туристичної реконструкції його повернули до життя.

Зараз це розкішний історичний готель, кожна кімната якого має унікальний інтер'єр. Ніч тут коштує майже 400 доларів.

Ciragan Palace



Готель у колишньому палаці / Фото Tripadvisor

Цей готель розташований у колишньому Османському палаці. Більша частина будівлі згоріла у 1910 році, а потім місцева футбольна команда використовувала його як стадіон.

Потім палац відреставрували та перетворили у готель, що належить відомій мережі Kempinski. Ніч тут коштує понад майже 500 доларів.

Castle Inn



Готель у печері / Фото Agoda

Це надзвичайно відомий печерний готель у Каппадокії. Місцеві печери мають тисячолітню історію. У них "вирізані" будинки, церкви, підземні ходи тощо.

Сучасні архітектори знайшли можливість зробити ці будинки безпечними та обладнати їх усіма елементами комфорту.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Treehouse в Олімпос



Готель на деревах / Фото Uniq Hotels

Цей готель – бюджетний та простий. Він пропагує єднання з природою. Тут можна орендувати місце у загальному номері на 5 і більше місць.

Однак багатьох мандрівників відлякують загальні душі та туалет.

Окрім будиночків на дереві, в готелі є й приватні бунгало, однак у них вже немає основної ідеї закладу.

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Inan Kardesler



Дерев'яна машина / Фото Tourizm Flame

У цьому готелі абсолютно все вирізано з дерева. Водночас гості забезпечені усіма атрибутами комфорту: опаленням, супутниковим телебаченням, гарячою водою тощо.

У цьому готелі дерев'яне буквально усе: попільнички, рами дзеркал, ліжка, двері, зовнішній декор. А у дворі стоїть дерев'яний автомобіль.

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