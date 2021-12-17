Les Ottomans

В этом отеле отдыхали многие знаменитости: Дональд Трамп, Кайли Миноуг, Рики Мартин, Кевин Костнер и так далее.

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Отель Les Ottomans / Фото MK-Turkey

А раньше это был главный особняк Мешмета-паши, великого визиря Османской империи. Визирь жил в 18 веке.

Судьба здания складывалась по-разному – в 20 веке особняк превратили в склад угля. Но в 1980-х годах благодаря проекту туристической реконструкции его вернули к жизни.

Сейчас это роскошная историческая гостиница, каждая комната которой имеет уникальный интерьер. Ночь здесь стоит около 400 долларов.

Ciragan Palace



Отель в бывшем дворце / Фото Tripadvisor

Этот отель расположен в бывшем Османском дворце. Большая часть здания сгорела в 1910 году, затем местная футбольная команда использовала его как стадион.

После дворец отреставрировали и превратили в отель, принадлежащий известной сети Kempinski. Ночь здесь стоит более 500 долларов.

Castle Inn



Отель в пещере / Фото Agoda

Это очень известный пещерный отель в Каппадокии. Местные пещеры имеют тысячелетнюю историю. В них "вырезаны" дома, церкви, подземные ходы и так далее.

Современные архитекторы обнаружили возможность сделать эти дома безопасными и оборудовать их всеми элементами комфорта.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

Treehouse в Олимпос



Отель на деревьях / Фото Uniq Hotels

Этот отель – бюджетный и простой. Он пропагандирует единение с природой. Здесь можно арендовать место в общем номере на 5 и более мест.

Однако многих путешественников отпугивают общие души и туалет.

Кроме домиков на дереве, в отеле есть и частные бунгало, однако у них уже нет основной идеи заведения.

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Inan Kardesler



Деревянная машина / Фото Tourizm Flame

В этом отеле абсолютно все вырезано из дерева. В то же время гости снабжены всеми атрибутами комфорта: отоплением, спутниковым телевидением, горячей водой.

В этом отеле деревянное буквально все: пепельницы, зеркальные рамы, кровати, двери, внешний декор. А во дворе стоит деревянный автомобиль.