Ніч в палаці, печері або на дереві: 5 оригінальних готелів у Туреччині

Дізнайтеся про унікальні та незвичайні турецькі готелі. Деякі з них дуже дорогі, в інших же можна провести вікенд досить бюджетно.

Les Ottomans

У цьому готелі відпочивало чимало знаменитостей: Дональд Трамп, Кайлі Міноуг, Рікі Мартін, Кевін Костнер тощо.

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Готель Les Ottomans / Фото MK-Turkey

А раніше це був головний особняк Мешмета-паші, великого візира Османської імперії. Візир жив у 18 столітті.

Доля будівлі складалася по-різному – у 20 сторіччі особняк перетворили на склад вугілля. Але у 1980-х роках завдяки проєкту туристичної реконструкції його повернули до життя.

Зараз це розкішний історичний готель, кожна кімната якого має унікальний інтер'єр. Ніч тут коштує майже 400 доларів.

Ciragan Palace



Готель у колишньому палаці / Фото Tripadvisor

Цей готель розташований у колишньому Османському палаці. Більша частина будівлі згоріла у 1910 році, а потім місцева футбольна команда використовувала його як стадіон.

Потім палац відреставрували та перетворили у готель, що належить відомій мережі Kempinski. Ніч тут коштує понад майже 500 доларів.

Castle Inn



Готель у печері / Фото Agoda

Це надзвичайно відомий печерний готель у Каппадокії. Місцеві печери мають тисячолітню історію. У них "вирізані" будинки, церкви, підземні ходи тощо.

Сучасні архітектори знайшли можливість зробити ці будинки безпечними та обладнати їх усіма елементами комфорту.

Treehouse в Олімпос

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.



Готель на деревах / Фото Uniq Hotels

Цей готель – бюджетний та простий. Він пропагує єднання з природою. Тут можна орендувати місце у загальному номері на 5 і більше місць.

Однак багатьох мандрівників відлякують загальні душі та туалет.

Окрім будиночків на дереві, в готелі є й приватні бунгало, однак у них вже немає основної ідеї закладу.

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Inan Kardesler



Дерев'яна машина / Фото Tourizm Flame

У цьому готелі абсолютно все вирізано з дерева. Водночас гості забезпечені усіма атрибутами комфорту: опаленням, супутниковим телебаченням, гарячою водою тощо.

У цьому готелі дерев'яне буквально усе: попільнички, рами дзеркал, ліжка, двері, зовнішній декор. А у дворі стоїть дерев'яний автомобіль.

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