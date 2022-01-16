Олія чорного кмину: чому її вважають "найнебезпечнішим" сувеніром в Єгипті

Ефірні олії продають у Єгипті майже на кожному кроці. От тільки купувати їх абиде не варто – можна натрапити на підробку.

В Єгипті існує повір'я, що "Олія чорного кмину рятує від усіх хвороб, крім смерті". Її використовують як цінну добавку до їжі. Однак до покупки такої олії потрібно підходити дуже обачно – цей продукт часто підробляють. Саме тому цей сувенір вважають "небезпечним".

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Де купувати олію

Найкраще йти за олією чорного кмину до аптеки. Там вона коштує 15 – 20 доларів за 125 мілілітрів. За ці гроші ви отримаєте якісний продукт.

Якщо ви хочете зекономити – ризикуєте купити підробку. У кращому випадку вона не матиме жодних корисних властивостей, у гіршому – може викликати подразнення та алергію.

Як обрати сорт олії

Існують такі поширені сорти олії чорного кмину: королівський та ефіопський. Королівський вважають якіснішим і дорожчим – його вживають в їжу та дають дітям.

Яку технологію обрати

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.

Найкраще купувати олію холодного першого віджиму.



Олію чорного кмину використовують як цінну харчову добавку / Фото Ashaindia

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Чи купувати в пластику

Фахівці не радять купувати олію чорного кмину в пластиковій тарі. Вона зберігається менше і не така якісна, як олія в склі або жерстяних банках.