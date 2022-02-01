Хоча острів вже відкрився після півторарічної перерви, міжнародних авіарейсів там поки що не приймають. Також кожному гостю острова доведеться виконати деякі умови.

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Обов'язкова умова в'їзду

Старший міністр країни Лухута Панджайтана повідомив, що іноземні туристи зможуть потрапити на острів з 4 лютого. Усім мандрівникам, які приїдуть на острів, доведеться пройти карантин терміном від 5 до 7 днів.

Туристична галузь Балі була, фактично, зруйнована пандемією COVID-19. На острові закрилися готелі, магазини та підприємства, що обслуговували туристів.



Туристична сфера на Балі сильно постраждала через пандемію / Фото Unsplash

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Зараз туризм прагнуть відродити. Втім, ще не зовсім зрозуміло, якими будуть візові вимоги до туристів і громадянам яких країн дозволений в'їзд.

Умови в'їзду зазнали критики від представників індонезійської індустрії туризму. Адже мандрівників зобов'язують не тільки мати щеплення від COVID-19, а ще й провести кілька днів на карантині.

Фахівці стверджують, що така пропозиція не відповідає попиту.

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Які документи потрібні:

Страховка, що покриває захворювання на коронавірус.

Підтвердження повної оплати житла на весь період перебування на Балі.

Нагадуємо, в середині жовтня уряд Індонезії дозволив відвідувати острів повністю вакцинованим мандрівникам з 19 країн. Втім, у 2021 році Балі відвідали тільки 45 іноземних туристів.