Хотя остров уже открылся после полуторагодичного перерыва, международные авиарейсы там пока не принимаются. Также каждому гостю острова предстоит выполнить некоторые условия.
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Обязательное условие въезда
Старший министр страны Лухута Панджайтан сообщил, что иностранные туристы смогут попасть на остров с 4 февраля. Всем путешественникам, которые приедут на остров, придется пройти карантин на срок от 5 до 7 дней.
Туристическая отрасль Бали была фактически разрушена пандемией COVID-19. На острове закрылись гостиницы, магазины и предприятия, обслуживавшие туристов.
Туристическая сфера на Бали сильно пострадала из-за пандемии / Фото Unsplash
Сейчас туризм стремятся возродить. Впрочем, еще не совсем понятно, какими будут визовые требования к туристам и гражданам каких стран разрешен въезд.
Условия въезда подверглись критике от представителей индонезийской индустрии туризма. Ведь путешественников обязывают не только иметь прививку от COVID-19, но и провести несколько дней на карантине.
Специалисты утверждают, что такое предложение не отвечает спросу.
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Какие еще документы нужны:
- Страховка, покрывающая заболевание коронавирусом.
- Подтверждение полной оплаты жилья на весь период пребывания на Бали.
Напомним, в середине октября правительство Индонезии разрешило посещать остров полностью вакцинированным путешественникам из 19 стран. Впрочем, в 2021 году Бали посетили только 45 иностранных туристов.