Хотя остров уже открылся после полуторагодичного перерыва, международные авиарейсы там пока не принимаются. Также каждому гостю острова предстоит выполнить некоторые условия.

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Обязательное условие въезда

Старший министр страны Лухута Панджайтан сообщил, что иностранные туристы смогут попасть на остров с 4 февраля. Всем путешественникам, которые приедут на остров, придется пройти карантин на срок от 5 до 7 дней.

Туристическая отрасль Бали была фактически разрушена пандемией COVID-19. На острове закрылись гостиницы, магазины и предприятия, обслуживавшие туристов.



Туристическая сфера на Бали сильно пострадала из-за пандемии / Фото Unsplash

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

Сейчас туризм стремятся возродить. Впрочем, еще не совсем понятно, какими будут визовые требования к туристам и гражданам каких стран разрешен въезд.

Условия въезда подверглись критике от представителей индонезийской индустрии туризма. Ведь путешественников обязывают не только иметь прививку от COVID-19, но и провести несколько дней на карантине.

Специалисты утверждают, что такое предложение не отвечает спросу.

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Какие еще документы нужны:

Страховка, покрывающая заболевание коронавирусом.

Подтверждение полной оплаты жилья на весь период пребывания на Бали.