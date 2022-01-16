Піраміди в Єгипті: 4 цікавих факти, про які мало хто знає

Чимало туристів їдуть до Каїру, щоб помилуватися величними пірамідами Гізи. Однак далеко не всім відомо, що піраміди вигадали зовсім не єгиптяни.

В Судані піраміди були раніше

Нубійські піраміди у Судані були збудовані на 100 років раніше за єгипетські. Однак у світі краще знаними є саме піраміди Гізи – бо вони добре збереглися до наших днів.

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Єгиптяни не першими придумали піраміди / Фото Unsplash

Єгипетські піраміди – досить грубі споруди, побудовані з вапняку. Цей камінь був найдоступнішим у країні.

"Прокляття фараона"

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Легенда свідчить, що "прокляття фараона" вбиває тих, хто доторкнувся до могил царських осіб або мумій. У древньому Єгипті фараонів вважали намісниками богів на землі. Саме тому вони могли захистити свої гробниці шляхом своєрідного "прокляття". Адже у пірамідах ховали не тільки тіла фараонів, а ще й величезну кількість коштовностей – це приваблювало злодіїв.



Легенда про "прокляття фараонів" з'явилася після відкриття гробниці Тутанхамона / Фото BigPicture

Зазвичай "прокляття фараонів" пов'язують з випадками смерті, які мали місце протягом кількох наступних років після відкриття могили Тутанхамона. Науковці вважають, що на відкривачів гробниці могли діяти радіоактивні елементи, отрута, захована в гробницях або ж грибки, що мешкають в могильній цвілі.

Першим, кого поховали у піраміді, був Джосер



Так виглядала мастаба / Фото Indicator

Єгипетських фараонів не завжди ховали в пірамідах. До того гробницями правителів ставали ями-могили та мастаби – споруди з пласким дахом та стінами, нахиленими всередину.

У 27 столітті до нашої ери архітектор Імхотеп спроєктував першу піраміду, у якій було поховано фараона Джосера.

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Піраміди перестали будувати через злодіїв



Рельєф Долини царів, що нагадує піраміду / Фото About Planet

Однією з ймовірних причин, чому фараони відмовилися від пірамід, стала їхня незахищеність. Злодії проникали в гробниці, щоб вкрасти майно фараонів.

Останнім, кого поховали у піраміді, став Яхмос I. Після нього тіла фараонів ховали у Долині царів, що на території сучасного міста Луксор.