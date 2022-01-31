Пів мільйона туристів за рік: яке містечко в Туреччині приваблює термальними купальнями

Турецьке місто Ялова славиться своїми гарячими джерелами. Воно стало одним із найвідоміших напрямків термального туризму в країні.

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Їдуть з усього світу

Сюди їдуть не тільки турки, а й іноземці. У 2021 році термали відвідали гості з США, Німеччини, Ірану, Португалії, Швейцарії, Греції тощо. Мандрівникам тут пропонують не тільки купання в термальних басейнах, а й спа-процедури, прогулянки містом та чудові краєвиди.



Так виглядає басейн з термальною водою / Фото TGP

Чимало людей приїжджають сюди зі Стамбула на день.

Вони гуляють на природі та користуються термальними басейнами,

– розповідає Юміт Гюрбюзоглу, заступник начальника підприємства термальних гарячих джерел.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Що ще цікавого є у Ялові

Ялова розташована за 80 кілометрів від Стамбула. Місто стоїть на березі затоки Ізміт. Історія Ялови налічує понад 5000 років.

Місто славиться своїми фруктами й квітами – їх тут масово вирощують.

Влітку люди приїжджають, щоб відпочити на узбережжі Мармурового моря, а взимку – порелаксувати у термальних купальнях. У містечку є 2 пляжі, парк та затишні кафе.



Місто розташоване на березі затоки / Фото Spa persona

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Термальний курорт розташований за 14 кілометрів від міста, у гірській ущелині. Гості можуть зупинитися у кількох готелях та відвідувати відкриті або закриті купальні на вибір.

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