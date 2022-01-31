Пол миллиона туристов в год: какой городок в Турции привлекает термальными купальнями

Турецкий город Ялова славится своими горячими источниками. Он стал одним из самых известных направлений термального туризма в стране.
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Приезжают со всего мира
Сюда едут не только турки, но и иностранцы. В 2021 году термалы посетили гости из США, Германии, Ирана, Португалии, Швейцарии, Греции и так далее. Путешественникам здесь предлагают не только купание в термальных бассейнах, но и спа-процедуры, прогулки по городу и великолепные виды.
Так выглядит бассейн с термальной водой / Фото TGP
Многие приезжают сюда из Стамбула в день.
Они гуляют на природе и пользуются термальными бассейнами,
– рассказывает Юмит Гюрбюзоглу, заместитель начальника предприятия термальных горячих источников.
Что еще интересного есть в Ялове
Ялова расположена в 80 километрах от Стамбула. Город стоит на берегу залива Измит. История города насчитывает более 5000 лет.
Город славится своими фруктами и цветами – их здесь массово выращивают.
Летом люди приезжают, чтобы отдохнуть на побережье Мраморного моря, а зимой – релаксировать в термальных купальнях. В городке есть 2 пляжа, парк и уютные кафе.
Город расположен на берегу залива / Фото Spa persona
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Термальный курорт расположен в 14 километрах от города, в горном ущелье. Гости могут остановиться в нескольких отелях и посещать открытые или закрытые купальни на выбор.
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