Пів мільйона туристів за рік: яке містечко в Туреччині приваблює термальними купальнями

Гарячі джерела курорту Ялова минулого року відвідали пів мільйона туристів. Дізнайтеся, чим цей край приваблює мандрівників.

Турецьке місто Ялова славиться своїми гарячими джерелами. Воно стало одним із найвідоміших напрямків термального туризму в країні.

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Їдуть з усього світу

Сюди їдуть не тільки турки, а й іноземці. У 2021 році термали відвідали гості з США, Німеччини, Ірану, Португалії, Швейцарії, Греції тощо. Мандрівникам тут пропонують не тільки купання в термальних басейнах, а й спа-процедури, прогулянки містом та чудові краєвиди.



Так виглядає басейн з термальною водою / Фото TGP

Чимало людей приїжджають сюди зі Стамбула на день.

Вони гуляють на природі та користуються термальними басейнами,

– розповідає Юміт Гюрбюзоглу, заступник начальника підприємства термальних гарячих джерел.

Що ще цікавого є у Ялові

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

Ялова розташована за 80 кілометрів від Стамбула. Місто стоїть на березі затоки Ізміт. Історія Ялови налічує понад 5000 років.

Місто славиться своїми фруктами й квітами – їх тут масово вирощують.

Влітку люди приїжджають, щоб відпочити на узбережжі Мармурового моря, а взимку – порелаксувати у термальних купальнях. У містечку є 2 пляжі, парк та затишні кафе.



Місто розташоване на березі затоки / Фото Spa persona

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Термальний курорт розташований за 14 кілометрів від міста, у гірській ущелині. Гості можуть зупинитися у кількох готелях та відвідувати відкриті або закриті купальні на вибір.

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