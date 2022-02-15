Кожної зими це невелике мексиканське село "приймає" тисячі чудових білих птахів. Пелікани летять з Канади на південь і використовують місцеве озеро Чапала, як місце для зимівлі.

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Місцеві підгодовують птахів

Міграція птахів відбувається з жовтня до квітня.

Що відомо про Петатан

Це острів рибалок, де щоденно збирається чимало відходів від рибного промислу – кісток та очисток. Саме тому пелікани обирають Петатан для зимівлі.

Щодня птахи збирають на березі острова 1 – 2 тонни рибних відходів. Мешканці острова полюбляють птахів і всіляко дбають про них. Наприклад, взимку турбуються, щоб у пеліканів завжди був корм.



Місцеві мешканці підгодовують птахів / Скриншот з відео

Люди з Петатана мріють, щоб про пеліканів дізналися на державному рівні. Також вони хочуть розповісти про птахів якомога більшій кількості туристів.



Туристам хочуть розповісти про пеліканів / Скриншот з відео

Що відомо про білих пеліканів

Це великі птахи, що можуть мати довжину тіла до 1,75 метра.

Розмах крил білих пеліканів досягає 3 метрів.

Біле пір'я та жовтий дзьоб роблять пеліканів дуже яскравими та помітними.

Цих птахів також називають "пелікан-носоріг" за те, що у них в шлюбний період з'являється своєрідний виріст на дзьобі.



Птахи регулярно зимують на озері / Скриншот з відео

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