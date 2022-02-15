Каждую зиму эта небольшая мексиканская деревня "принимает" тысячи великолепных белых птиц. Пеликаны улетают из Канады на юг и используют местное озеро Чапала, как место для зимовки.
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Местные подкармливают птиц
Миграция птиц происходит с октября по апрель.
Что известно о Петатане
Это рыбацкий остров, где ежедневно собирается немало отходов от рыбного промысла – костей и очисток. Именно поэтому пеликаны выбирают Петатан для зимовки.
Каждый день птицы собирают на берегу острова 1 – 2 тонны рыбных отходов. Жители острова любят птиц и всячески заботятся о них. К примеру, зимой беспокоятся, чтобы у пеликанов всегда был корм.
Местные жители подкармливают птиц / Скриншот с видео
Люди из Петатана мечтают, чтобы о пеликанах узнали на государственном уровне. Также они хотят рассказать о птицах как можно большему количеству туристов.
Туристам хотят рассказать о пеликанах / Скриншот с видео
Что известно о белых пеликанах
- Это большие птицы, которые могут иметь длину тела до 1,75 метра.
- Размах крыльев белых пеликанов достигает 3 метров.
- Белые перья и желтый клюв делают пеликанов очень яркими и заметными.
- Этих птиц также называют "пеликан-носорог" за то, что у них в брачный период появляется своеобразный вырост на клюве.
Птицы регулярно зимуют на озере / Скриншот с видео
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