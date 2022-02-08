Популярний курорт: у 2021 році Дубай відвідали понад 7 мільйонів туристів

Фахівці свідчать, що кількість туристів в еміраті зросла на 32% у порівнянні з 2020 роком. Дубаю вдалося створити імідж безпечного місця для відпочинку та виконувати всі правила в період пандемії COVID-19.

За даними Департаменту економіки та туризму Дубая, кількість відвідучвачів поступово виходить на той рівень, що був до пандемії.

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Дубай має стратегію

Як стверджують в Департаменті туризму, зростання кількості відвідувачів – наслідок цілеспрямованої туристичної стратегії.

Дубай зміг зміцнити довіру жителів ОАЕ та мандрівників з усього світу як до одного з найбезпечніших міст у світі,

– розповідає Хелал Саїд Аль Маррі, генеральний директор Департаменту економіки та туризму Дубая.



Дубай приваблює туристів з усього світу / Фото Unsplash

Звідки їхали

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

Серед гостей переважали громадяни Західної Європи – їх кількість склала 22% від загального числа відвідувачів. "Лідером" стала Велика Британія, далі йдуть Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

18% відвідувачів прибули до Дубаю з Південної Азії. Ще 15% – мешканці Східної Європи, в тому числі України.



В еміраті велику увагу приділяють профілактиці COVID-19 / Фото Unsplash

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Протягом року готелі були заповнені у середньому на 67%. Для прикладу, у 2020 році заповненість становила 54%.

Цей показник вважають одним із найвищих у світі. Також в Дубаї дуже велика кількість вакцинованого населення. Тут від коронавірусу захищено 94% людей.

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