Голубую мечеть назвали именно так из- за насыщенного цвета керамической плитки, которой здание украшено внутри. Внешне кажется, что мечеть совсем не голубая. Впрочем, когда люди входят в нее и видят декор, все становится на свои места.

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Что известно о Голубой мечети

Это один из символов города Стамбул, крупное культовое сооружение, расположенное в историческом центре города. Мечеть имеет 6 минаретов. Ее построили в 17 веке, во время правления султана Ахмеда I.

Источник: Википедия

Советы тем, кто хочет посетить Голубую мечеть

Соблюдайте дресс-код. Мечеть – святое место, где нужно быть прилично одетым. Женщинам лучше выбирать длинные широкие брюки или длинные платья, закрывающие тело. И у мужчин, и у женщин должны быть прикрыты плечи и колени. Женщинам нужно покрыть голову. Заблаговременно возьмите с собой шарф или платок, под который спрячете волосы. Если вы забыли головной убор – его можно приобрести или взять в аренду рядом с мечетью.



Интерьер Голубой мечети / Фото Puzzle Garage

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Снимите обувь. В мечети принято ходить босиком. Можно взять с собой пакет и положить туда свою обувь, если не хотите оставлять ее на улице. Фотографируйте без вспышки. То же самое касается и видео. Делайте фотографии осторожно, не мешайте людям, пришедшим в мечеть ради молитвы. Ведите себя тихо и скромно. Старайтесь говорить шёпотом, двигаться осторожно, чтобы никого не толкнуть. Прислушайтесь к сигналам. Если через громкоговоритель начинает раздаваться звон, а люди поют, в это время нельзя передвигаться по мечети. Подождите, пока все стихнет.