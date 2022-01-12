Заряджайте ґаджети

Іноді туристи забувають чи не встигають зарядити свої телефони перед поїздкою, сподіваючись зробити це у залі очікування. Аби це було можливим, необхідно, щоб заряд акумулятора був хоча б мінімальним, а пристрій працював.

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Це справедливо не лише для телефонів, а й для інших електронних пристроїв – планшетів, ноутбуків тощо. Працівники служби безпеки аеропорту під час перевірки можуть попросити пасажирів показати чи увімкнути їхні пристрої. Якщо ж якийсь з них буде повністю розрядженим і увімкнути його не вдасться – ґаджет можуть конфіскувати.

Такий розвиток подій може зіпсувати відпустку. Пасажир, у якого забрали телефон, не лише може забути про яскраві фото для соцмереж, а й матиме інші труднощі. Деякі документи, підтвердження бронювання готелів, виписки з банківських рахунків часто зберігають лише у цифровому вигляді, а їхня відсутність може створити проблеми. Саме тому, збираючись у подорож, варто обов'язково потурбуватися про те, щоб зарядити свої пристрої.

Не забудьте зарядити пристрої перед мандрівкою / Фото Freepik

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Чому не можна здавати Power Bank у багаж

Портативні зарядні пристрої Power Bank користуються особливою популярністю у туристів. Але не всі знають, що їх можна перевозити лише у ручній поклажі, а здавати в багажний відсік – суворо заборонено.

Річ у тім, що Power Bank може загорітися на борту літака. Якщо у салоні це можна швидко помітити та загасити вогонь, то у багажному відділені про пожежу ніхто не дізнається.

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При перевірці багажу, у пасажирів запитують, чи є у валізі Power Bank, і якщо це так, пристрій попросять забрати до ручної поклажі. Якщо ж наявність пристрою помітять пізніше, під час сканування валізи, його дістануть та конфіскують.

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