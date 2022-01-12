Заряжайте гаджеты

Иногда туристы забывают или не успевают зарядить свои телефоны перед поездкой в ​​надежде сделать это в зале ожидания. Но ч тобы это было возможным, необходимо, чтобы заряд аккумулятора был хотя бы минимальным , а устройство работало.

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Это справедливо не только для телефонов, но и для других электронных устройств – планшетов, ноутбуков и так далее. Работники службы безопасности аэропорта могут попросить пассажиров показать или включить их устройства во время проверки. Если какой-то из них будет полностью разряжен и включить его не удастся – гаджет могут конфисковать .

Такое развитие событий может испортить отпуск. Пассажир, у которого забрали телефон, не только может забыть о ярких фото для соцсетей, но и испытает другие трудности. Некоторые документы, подтверждения бронирования гостиниц, выписки с банковских счетов часто хранятся только в цифровом виде, а их отсутствие может создать проблемы. Именно поэтому, собираясь в поездку, стоит обязательно позаботиться о том, чтобы зарядить свои устройства.

Не забудьте зарядить устройства перед путешествием / Фото Freepik

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Почему нельзя сдавать Power Bank в багаж

Портативные зарядные устройства Power Bank пользуются особой популярностью у туристов. Но не все знают, что их можно перевозить только в ручной клади, а сдавать в багажный отсек – строго запрещено.

Дело в том, что Power Bank может загореться на борту самолета. Если в салоне это можно быстро заметить и потушить огонь, то в багажном отделении о пожаре никто не узнает.

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При проверке багажа у пассажиров спрашивают, есть ли в чемодане Power Bank, и если это так, устройство попросят забрать в ручную кладь. Если наличие устройства будет замечено позже, во время сканирования чемодана, его достанут и конфискуют.