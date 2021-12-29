Яким буде новий "Східний експрес"

Оригінальна назва нового "Східного експреса" – Orient Express La Dolce Vita. Над втіленням масштабного проєкту у життя працює група готелів Accor, будівельна компанія Arsenale Spa та архітектурна фірма Dimorestudio. Творці опублікували рендери екстер'єру та інтер'єру майбутнього поїзда, і їхні плани справді вражають.

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Вагони нового "Східного експреса" / Візуалізація Accor Hotels

Загалом запустять 6 потягів Orient Express La Dolce Vita. У кожному з них зможуть комфортно розміститися 62 пасажири. Для незабутньої поїздки вони зможуть обрати з 12 розкішних кают, 18 люксів та одного Honor Suite.



Каюта розкішного "Східного експреса" / Візуалізація Accor Hotels

Інтер'єри вагонів створені у стилі 1960 – 1970-х років. Вони покликані зобразити майстерність, дизайн та творчість того часу. За словами дизайнерів Брітт Моран та Еміліано Салчі, простір у вагонах добре продуманий та спроєктований, і при цьому не завантажений зайвим.



Номер класу люкс у майбутньому потязі / Візуалізація Accor Hotels

У "Східному експресі" буде вагон-ресторан, де пасажири зможуть скуштувати приготовані за ексклюзивними рецептами страви від знаменитих шеф-кухарів. Також на борту буде лаунж-бар з асортиментом італійських вин. Крім того, мандрівникам забезпечать розважальну програму.



Вагон-ресторан у "Східному експресі" / Візуалізація Accor Hotels

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.



Лаунж-бар для пасажирів / Візуалізація Accor Hotels

Куди прямуватиме "Східний експрес"

На "Східному експресі" туристи зможуть мандрувати Європою. Загалом маршрути цих потягів охоплять 16 тисяч кілометрів та 131 місто.

Основним пересадковим вузлом стане залізничний вокзал Терміні у Римі. Там розпочинатимуться різні маршрути:

в італійський регіон Венето через Доломіти;

до пагорбів Умбрії;

через Тоскану та Флоренцію;

до Неаполя та Помпеїв;

на острів Сицилія (ймовірно, з використанням залізничного порома);

через Французьку Рив'єру у Париж;

у хорватське місто Спліт на узбережжі Далмації;

історичний маршрут "Східного експреса" до Стамбула.

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Ми запрошуємо туристів відкривати для себе нові маршрути в унікальні місця, де вони зможуть пережити досвід "Зроблено в Італії". Сама подорож стане пунктом призначення. Італія ще ніколи не була такою близькою та сенсаційною,

– переконаний генеральний директор Arsenale Spa Паоло Барлетта.

Майбутні поїздки "Східним експресом" позиціюють як "зелений" підхід до розкішних подорожей. Він покликаний привернути увагу пасажирів до безпечного та екологічно стійкого способу пересування, спрямованого на захист довкілля.

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