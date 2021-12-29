Каким будет новый "Восточный экспресс"

Оригинальное название нового "Восточного экспресса" – Orient Express La Dolce Vita. Над воплощением в жизнь масштабного проекта работает группа отелей Accor, строительная компания Arsenale Spa и архитектурная фирма Dimorestudio. Создатели опубликовали рендер экстерьера и интерьера будущего поезда, и их планы действительно впечатляют.

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Вагоны нового "Восточного экспресса" / Визуализация Accor Hotels

В общей сложности запустят 6 поездов Orient Express La Dolce Vita. В каждом из них смогут комфортно разместиться 62 пассажира. Для незабываемой поездки у них будет возможность выбрать из 12 роскошных кают, 18 люксов и одного Honor Suite.



Каюта роскошного Восточного экспресса / Визуализация Accor Hotels

Интерьеры вагонов сделаны в стиле 1960 – 1970-х годов. Они призваны изобразить мастерство, дизайн и творчество того времени. По словам дизайнеров Бритт Моран и Эмилиано Салчи, пространство в вагонах хорошо продумано и спроектировано, и при этом не загружено лишним.



Номер класса люкс в поезде / Визуализация Accor Hotels

В "Восточном экспрессе" будет вагон-ресторан, где пассажиры смогут отведать приготовленные по эксклюзивным рецептам блюда от знаменитых шеф-поваров. Также на борту будет лаунж-бар с ассортиментом итальянских вин. Кроме того, путешественникам обеспечат развлекательную программу.



Вагон-ресторан в "Восточном экспрессе" / Визуализация Accor Hotels

Если вы давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .



Лаунж-бар для пассажиров / Визуализация Accor Hotels

Куда поедет "Восточный экспресс"

На "Восточном экспрессе" туристы смогут путешествовать по Европе. В общей сложности маршруты этих поездов охватят 16 тысяч километров и 131 город.

Основным пересадочным узлом станет железнодорожный вокзал Термини в Риме. Там будут начинаться разные маршруты:

в итальянский регион Венето через Доломиты;

к холмам Умбрии;

через Тоскану и Флоренцию;

в Неаполь и Помпеи;

на остров Сицилия (вероятно, с использованием железнодорожного парома);

через Французскую Ривьеру в Париж;

в хорватский город Сплит на побережье Далмации;

исторический маршрут "Восточного экспресса" в Стамбул.

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Мы приглашаем туристов открывать для себя новые маршруты в уникальные места, где они смогут пережить опыт "Сделано в Италии". Само путешествие станет пунктом назначения. Италия еще никогда не была так близка и сенсационна,

– убежден генеральный директор Arsenale Spa Паоло Барлетта.

Предстоящие поездки "Восточным экспрессом" позиционируют как "зеленый" подход к роскошным путешествиям. Он призван привлечь внимание пассажиров к безопасному и экологически устойчивому способу передвижения, направленному на защиту окружающей среды.