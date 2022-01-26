Місто Варанасі вважають духовним центром Індії. Щодня тисячі людей спускаються тут по 88 сходинкам, щоб намочитися у священні води річки Ганг. На вулицях міста цілодобово горять похоронні вогнища – родичі привозять померлих людей сюди, адже, за повір'ям, ті, хто був похований у Варанасі, отримають миттєве спасіння.

Цікаво Місце, де збуваються мрії: чому варто обрати розкішний відпочинок у Xanadu Resort 5* в Туреччині

Оскільки Варанасі став центром індуїзму й приваблює тисячі віруючих, то він також не міг не стати місцем із масою вегетаріанської їжі.

Раніше гастротуристи їхали тільки до знаменитих кулінарних центрів: Делі, Калькутти або Ченнаї. Зараз Варанасі також займає стійкі позиції серед тих, хто хоче ласувати вегетаріанською їжею.

Однак місцеві мешканці не просто дотримуються вегетаріанства. Вони їдять так звану "саттвичну їжу" – вегетаріанські страви, що, за повір'ям, оновлюють тканини тіла та дають змогу протистояти хворобам. Таку їжу віряни мають вживати тільки свіжою, в спокійній обстановці та в помірній кількості.



У Варанасі вживають саттвичну їжу / Фото Unsplash

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.

"Саттвичними" вважають такі продукти: коров'яче молоко, кокосову олію та олію гхі, горіхи, зерно, овочі тощо. Натомість у такій дієті заборонені, наприклад, часник та цибуля – вважають, що вони посилюють гнів та тривожність.

Вражає Дивовижні люди та пейзажі: захопливі фото, які показують справжню сутність В'єтнаму

Такі тонкощі мають сильний вплив на місцеву кухню. Тому до Варанасі їдуть навіть шеф-кухарі зі світовими іменами, щоб перейняти особливості місцевої кулінарії.

Дізнайтеся про аферу з Ейфелевою вежею: дивіться відео