Райський острів для бюджетних мандрів: які розваги доступні на Занзібарі
Джерело:ICTV
Якщо давно мрієте побувати в екзотичній країні, відпочити на березі океану й насолодитися літом серед зими – Занзібар є чудовим варіантом. Дізнайтеся, як весело провести час на африканському острові.
Занзібар – архіпелаг з 75 островів, що належить африканській країні Танзанії. "Занзібар" має назву і головний острів, де зазвичай відпочивають туристи.
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Що відомо про відпочинок на Занзібарі
Занзібар приваблює туристів розкішною природою та кліматом / Фото Unsplash
Цей райський острів в Індійському океані відкритий для туристів. Сюди їдуть за пляжним відпочинком, розкішними краєвидами "як у рекламі", смачними морепродуктами та доступними цінами.
Сезон відпочинку на Занзібарі триває цілий рік. Щоправда, у квітні й травні тут триває сезон дощів – тож краще обирати для відпочинку інші місяці.
Занзібар приваблює туристів постійно теплим океаном. Температура води у ньому коливається від 27 до 32 градусів.
Чим зайнятися на Занзібарі, окрім купання та засмаги?
Розваги на Занзібарі
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Відвідати ферму спецій
Клімат острова сприяє вирощуванню різних спецій. Плантації прянощів займають половину території острова. У садах спецій можна побачити, як ростуть ваніль, кориця, гвоздика, мускатний горіх, какао та інші прянощі, відомі нам з дитинства.
На острові вирощують спеції / Фото Unsplash
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Поїхати до Стоун Тауну
Панорама Стоун Тауну / Фото Unsplash
Це головне місто Занзібару та його культурний центр. З 2000-го року воно занесене до світової спадщини ЮНЕСКО. Що можна відвідати у Стоун Тауні:
- Вражаючі старовинні вулички, якими можна довго блукати.
- Величезна колекція старовинних різьблених дверей, що прикрашають входи до міських будинків.
- Будинок чудес – головна пам'ятка острова.
- Дім Фреді Мерк'юрі, музичної легенди, який народився і виріс саме на Занзібарі.
- Місцевий базар та рибні ресторани.
- Парк Фородхані – колишній ринок, де продавали рабів. Атмосфера цього місця справді вражає непідготовлених туристів.
- Численні сувенірні крамниці.
Вузькими вуличками Стоун Тауну можна довго гуляти / Фото Unsplash
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Поплисти на зустріч з дельфінами
Туристам тут пропонують сісти в невеликий човен і поплисти на пошуки дельфінів. Якщо пощастить, можна побачити їх зовсім поруч. Однак може й не пощастити – адже така екскурсія є своєрідною лотереєю.
Туристам пропонують відправитися на пошуки дельфінів / Фото Unsplash
- Подивитися на коралові рифи
Туристам на Занзібарі доступний дайвінг та снорклінг. Океан тут повний дивовижних мешканців: можна побачити яскраві коралові рифи, фігурних рибок, величезних черепах, морських зірок тощо.
Якщо не полюбляєте екстрим – завжди можна просто поплавати на човні з прозорим дном.
Туристи можуть поплавати на човні з прозорим дном / Фото Unsplash
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Зайнятися кайтсерфінгом
Кайтсерфінг – катання на дошці за допомогою повітряного змія – кайта. На Занзібарі майже завжди є вітер, що робить таку розвагу можливою. Чимало людей приїжджають сюди саме заради кайтсерфінгу.
На Занзібарі доступний кайтсерфінг / Фото Republika.pro
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Відвідати "тюремний ресторан"
Тюремний ресторан на Занзібарі / Фото SafariZanzibari
Крихітний острів "Прізон айленд" розташований неподалік Занзібару. Туди можна доплисти човном за 30 хвилин. Колись там була в'язниця, а зараз – готель та ресторан з особливою атмосферою. А ще на острові живуть товариські черепахи, яких можна погладити.