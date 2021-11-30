Райський острів для бюджетних мандрів: які розваги доступні на Занзібарі

30 листопада 2021 , 20:56
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Джерело:

ICTV

Якщо давно мрієте побувати в екзотичній країні, відпочити на березі океану й насолодитися літом серед зими – Занзібар є чудовим варіантом. Дізнайтеся, як весело провести час на африканському острові.

Занзібар – архіпелаг з 75 островів, що належить африканській країні Танзанії. "Занзібар" має назву і головний острів, де зазвичай відпочивають туристи.

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Що відомо про відпочинок на Занзібарі


Занзібар приваблює туристів розкішною природою та кліматом / Фото Unsplash

Цей райський острів в Індійському океані відкритий для туристів. Сюди їдуть за пляжним відпочинком, розкішними краєвидами "як у рекламі", смачними морепродуктами та доступними цінами.

Сезон відпочинку на Занзібарі триває цілий рік. Щоправда, у квітні й травні тут триває сезон дощів – тож краще обирати для відпочинку інші місяці.

Занзібар приваблює туристів постійно теплим океаном. Температура води у ньому коливається від 27 до 32 градусів.

Чим зайнятися на Занзібарі, окрім купання та засмаги? 

Розваги на Занзібарі

  1. Відвідати ферму спецій

Клімат острова сприяє вирощуванню різних спецій. Плантації прянощів займають половину території острова. У садах спецій можна побачити, як ростуть ваніль, кориця, гвоздика, мускатний горіх, какао та інші прянощі, відомі нам з дитинства.


На острові вирощують спеції / Фото Unsplash

  1. Поїхати до Стоун Тауну


Панорама Стоун Тауну / Фото Unsplash

Це головне місто Занзібару та його культурний центр. З 2000-го року воно занесене до світової спадщини ЮНЕСКО. Що можна відвідати у Стоун Тауні:

  • Вражаючі старовинні вулички, якими можна довго блукати.
  • Величезна колекція старовинних різьблених дверей, що прикрашають входи до міських будинків.
  • Будинок чудес – головна пам'ятка острова.
  • Дім Фреді Мерк'юрі, музичної легенди, який народився і виріс саме на Занзібарі.
  • Місцевий базар та рибні ресторани.
  • Парк Фородхані – колишній ринок, де продавали рабів. Атмосфера цього місця справді вражає непідготовлених туристів.
  • Численні сувенірні крамниці.


Вузькими вуличками Стоун Тауну можна довго гуляти / Фото Unsplash

  1. Поплисти на зустріч з дельфінами

Туристам тут пропонують сісти в невеликий човен і поплисти на пошуки дельфінів. Якщо пощастить, можна побачити їх зовсім поруч. Однак може й не пощастити – адже така екскурсія є своєрідною лотереєю.


Туристам пропонують відправитися на пошуки дельфінів / Фото Unsplash

  1. Подивитися на коралові рифи

Туристам на Занзібарі доступний дайвінг та снорклінг. Океан тут повний дивовижних мешканців: можна побачити яскраві коралові рифи, фігурних рибок, величезних черепах, морських зірок тощо.

Якщо не полюбляєте екстрим – завжди можна просто поплавати на човні з прозорим дном.


Туристи можуть поплавати на човні з прозорим дном / Фото Unsplash

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  1. Зайнятися кайтсерфінгом

Кайтсерфінг – катання на дошці за допомогою повітряного змія – кайта. На Занзібарі майже завжди є вітер, що робить таку розвагу можливою. Чимало людей приїжджають сюди саме заради кайтсерфінгу.


На Занзібарі доступний кайтсерфінг / Фото Republika.pro

  1. Відвідати "тюремний ресторан"


Тюремний ресторан на Занзібарі / Фото SafariZanzibari

Крихітний острів "Прізон айленд" розташований неподалік Занзібару. Туди можна доплисти човном за 30 хвилин. Колись там була в'язниця, а зараз – готель та ресторан з особливою атмосферою. А ще на острові живуть товариські черепахи, яких можна погладити.

Автор: Аліна Рудченко