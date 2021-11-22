Розкіш без грошей: 9 способів безкоштовно розважитися в Дубаї

Об'єднані Арабські Емірати та місто Дубай зокрема славляться розкішшю, багатством та дорожнечею відпочинку. Здається, що бюджетному туристу нічого тут робити, але насправді це не так.

Насправді у Дубаї є чимало місць, де можна розважитися та дослідити місцеву культуру абсолютно безкоштовно. Ба більше, відпочинок можна зробити не лише бюджетним, а й різноманітним. Заняття собі до душі зможе знайти кожен.

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Знайомство з культурою

Аль-Шиндага у Дубаї / Фото з вікіпедії

У районі Аль-Шиндага туристи можуть побачити, яким Дубай був до того, як тут знайшли нафту. Тут можна відвідати виставки робіт гончарів, ткачів та інших майстрів традиційних ремесел, а також поспостерігати за процесом вилову перлин. Це можна зробити щодня, окрім неділі та понеділка.

Музей верблюдів

Музей верблюдів у Дубаї / Фото Croozi

У тому ж районі Аль-Шиндага працює Музей верблюдів, до якого подорожувальники можуть завітати абсолютно безкоштовно. Різні відділи музею присвячені історії верблюдів в ОАЕ, анатомії цих тварин, відносинам між верблюдами та арабами та верблюжим перегонам. Відвідати його можна у будь-який день, крім п'ятниці та суботи.

Дубайські фонтани

Неймовірні Дубайські фонтани / Фото DayOut Dubai

Славнозвісні Дубайські фонтани – одна з найпопулярніших безкоштовних розваг для відпочивальників. Поблизу торговельного центру Dubai Mall захопливе шоу танцюючих фонтанів розпочинається кожні 30 хвилин. Аби зайняти хороше місце, приходити сюди потрібно завчасно, інакше ви ризикуєте нічого не побачити, за спинами натовпу туристів.

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Старовинний ринок золота та спецій

Ринок золота та спецій в Дубаї / Фото The Vacation Helpers

Ринок у районі Дейра користується популярністю навіть у тих мандрівників, які не планують нічого купувати. Блукати та розглядати багаті прилавки ніхто не забороняє. Вітрини, переповнені коштовними прикрасами та ароматними спеціями якнайкраще демонструють певні особливості місцевої культури.

Вільна боротьба пельвані

Бої пельвані в Дубаї / Фото Aron Suveg

Ще одна популярна розвага у Дубаї – перегляд боїв пельвані, індійської вільної боротьби. Щоп'ятниці за рибним ринком у районі Дейра збираються сотні глядачів, аби подивитися, як сильні чоловіки борються за перемогу над суперником і визнання публіки.

Велика мечеть

Велика мечеть у Дубаї / Фото Unsplash

Велика мечеть у Дубаї є еталонним прикладом ісламської архітектури та втіленням культурної та релігійної спадщини ОАЕ. Найвищий мінарет у місті, великі та маленькі куполи та істинно ісламські інтер'єри роблять мечеть найкращим місцем для дослідження місцевих традицій.

Бурдж-Халіфа

Вежа Бурдж-Халіфа / Фото Josh Corder

Найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа є обов'язковою точкою для відвідування кожного, хто потрапляє до Дубаю. Піднятися на оглядові майданчики 160-поверхової вежі – задоволення платне, а от оглянути її збоку та сфотографуватися на її фоні можна й безкоштовно.

Проспект Альсеркаль

Проспект Альсеркаль / Фото Cemal Emden

Проспект Альсеркаль може відвідати кожен охочий, і це місце справді варте того. Тут розташувалися чимало цікавих місць, зокрема галереї, різноманітні магазини та багато іншого. Однією з найпопулярніших на Альсеркалі є галерея Al Quoz, де можна побачити унікальні картини та артефакти.

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Фламінго

У заповіднику Рас-Аль-Хор можна побачити фламінго / Фото Memphis Tours

У Дубаї можна безкоштовно подивитися на прекрасних птахів фламінго. Найкраще місце для цього – заповідник дикої природи Рас-Аль-Хор. Тут є таємні хижини, з яких можна поспостерігати за рожевими птахами через бінокль.