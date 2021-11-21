Мандрівники забувають про Абу-Дабі цілком дарма. Цей емірат називають набагато спокійнішим та автентичнішим за Дубай. Розповідаємо, що цікавого для туристів приготував Абу-Дабі.

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Панорама міста / Фото Unsplash

5 причин відвідати Абу-Дабі

Музей Лувр Абу-Дабі – це єдина у світі офіційна філія французького Лувру. Окрім вражаючої колекції, вам сподобається будівля музею: він розташований прямо на воді й відкриває неймовірний вигляд на панораму міста. Яс – острів розваг. Тут є величезний аквапарк Yas Island Water Park, Warner Brosers World Abu Dhabi – парк за мотивами улюблених мультфільмів та кіно. Ще одна родзинка – Ferrari World – найбільший у світі тематичний парк площею 200 000 квадратних метрів. Найбезпечніше місто світу. Так, ним визнали саме Абу-Дабі за версією порталу Numbeo. Цей портал – найбільша у світі база даних, що порівнює показники різних країн і міст та називає рівень злочинності конкретного населеного пункту.

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Мечеть шейха Зайда / Фото Tripex

Мечеть шейха Зайда – найкрасивіша мечеть у світі. Цю мечеть можна відвідати безкоштовно. Жінкам також можна заходити всередину, єдина вимога – одягнути абаю. В ОАЕ не потрібна віза. З 2018-го року між Україною та ОАЕ діє безвізовий режим за умови наявності біометричного паспорта.



Вражаючий Абу-Дабі / Фото Unsplash