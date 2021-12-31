Туристичний портал Tripadvisor пропонує мандрівникам перелік пам'яток з безкоштовним входом. Однак пам'ятайте, що в деяких місцях є суворі правила для відвідувачів: наприклад, у мечеть потрібно одягатися консервативно, закривати плечі та коліна, а жінкам – ще й волосся.
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- Дослідити коптський Каїр. У цій частині міста збереглося чимало історичних пам'ятників та будівель. Копти – це нащадки древніх єгиптян, що колись складали основу населення Єгипту.
- Піти на ринок Хан аль-Халілі. Це місце сповнене історією, тут можна побачити стародавні мінарети та магазини, а також придбати сувеніри, перед тим добряче поторгувавшись.
- Сходити до печерної церкви Святого Симеона. Вона вразить навіть досвідчених мандрівників.
Печерна церква / Фото Tripadvisor
- Відвідайте торговий центр Cairo Festival City Mall. Він вражає туристів своїми фонтанами та розвагами.
- Сходіть до мечеті Аль-Азхар. Це діюча мечеть, що вразить архітектурою.
- Дослідіть ісламський Каїр.
- Відвідайте музей просто неба Sharia Al Mu'izz Li-Din Allah.
- Підіть до церкви El Muallaqa, яку також називають "висяча церква". Вона немов "висить" між двома вежами.
- Прогуляйтеся островом Гезіра.
- Підіть до мечеті Ібн Тулуна, яку вважають однією із найстаріших та найбільших у Єгипті.
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Мечеть Інб Тулуна / Фото Tripadvisor