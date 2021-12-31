Туристический портал Tripadvisor предлагает путешественникам список достопримечательностей с бесплатным входом. Однако помните, что в некоторых местах есть строгие правила для посетителей: например, в мечеть нужно одеваться консервативно, закрывать плечи и колени, а женщинам – и волосы.

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  1. Исследовать коптский Каир. В этой части города сохранилось немало исторических памятников и построек. Копты – это потомки древних египтян, когда-то составлявших основу населения Египта.
  2. Пойти на рынок Хан аль-Халили. Это место наполнено историей, здесь можно увидеть старинные минареты и магазины, а также приобрести сувениры, перед тем как следует поторговавшись.
  3. Сходить в пещерную церковь Святого Симеона. Она поразит даже опытных путешественников.


Пещерная церковь / Фото Tripadvisor

  1. Посетите торговый центр Cairo Festival City Mall. Он поражает туристов своими фонтанами и развлечениями.
  2. Сходите к мечети Аль-Азхар. Это действующая мечеть, впечатляющая архитектурой.
  3. Исследуйте исламский Каир.
  4. Посетите музей под открытым небом Sharia Al Mu'izz Li-Din Allah.
  5. Пойдите в церковь El Muallaqa, которую также называют "висячая церковь". Она словно "висит" между двумя башнями.
  6. Прогуляйтесь по острову Гезира.
  7. Пойдите к мечети Ибн Тулуна, которую считают одной из старейших в Египте.

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Мечеть Инб Тулуна / Фото Tripadvisor