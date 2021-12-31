Туристический портал Tripadvisor предлагает путешественникам список достопримечательностей с бесплатным входом. Однако помните, что в некоторых местах есть строгие правила для посетителей: например, в мечеть нужно одеваться консервативно, закрывать плечи и колени, а женщинам – и волосы.

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Исследовать коптский Каир. В этой части города сохранилось немало исторических памятников и построек. Копты – это потомки древних египтян, когда-то составлявших основу населения Египта. Пойти на рынок Хан аль-Халили. Это место наполнено историей, здесь можно увидеть старинные минареты и магазины, а также приобрести сувениры, перед тем как следует поторговавшись. Сходить в пещерную церковь Святого Симеона. Она поразит даже опытных путешественников.



Пещерная церковь / Фото Tripadvisor

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Посетите торговый центр Cairo Festival City Mall. Он поражает туристов своими фонтанами и развлечениями. Сходите к мечети Аль-Азхар. Это действующая мечеть, впечатляющая архитектурой. Исследуйте исламский Каир. Посетите музей под открытым небом Sharia Al Mu'izz Li-Din Allah. Пойдите в церковь El Muallaqa, которую также называют "висячая церковь". Она словно "висит" между двумя башнями. Прогуляйтесь по острову Гезира. Пойдите к мечети Ибн Тулуна, которую считают одной из старейших в Египте.

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