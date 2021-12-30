-
Пляжні рушники
У готелях Єгипту туристам дають картки, за які потім на пляжі або біля басейну можна одержати рушники. Ці картки залишаютьcя в гостей протягом усього проживання.
Читайте також Переваги пляжного відпочинку в Іспанії: особливості країни та головні курорти
За втрату картки або рушника передбачений штраф у розмірі 10 – 30 доларів. Хоча рушники стільки не коштують.
В готелі у вас можуть "випадково" забрати рушник / Фото Unsplash
Отже, готелю вигідно, щоб турист втратив рушник. Інколи гості можуть вийти з моря й побачити, що їх рушники безслідно зникли.
Звісно, хтось може взяти ваш рушник випадково, бо вони всі однакові. Але ви можете стати й жертвою обману: працівники готелю можуть забрати ваш рушник, щоб ви заплатили штраф.
-
Змусити платити за зіпсоване майно
Цю схему використовують із гостями, які виселяються з номера в останній момент. На рецепшині їм можуть сказати, щоб оплатили продукти з мінібару, телефонні розмови або поламаний душ.
Звісно, туристи нічого не ламали, телефоном не говорили, баром не користувалися. Але в них немає часу з'ясовувати, що трапилося, і вони платять невелику суму, щоб встигнути в аеропорт.
У цій ситуації у вас можуть попросити паспорт, нібито щоб щось звірити. І відмовитися його віддати, поки ви не заплатите гроші.
-
Обман продавців послуг
У готелі до туристів може підійти продавець екскурсій або різних розваг: наприклад, хамаму. Якщо ви не маєте наміру нічого купувати, кажіть тверде "Ні".
Не варто говорити щось на кшталт "Ми подумаємо", "Прийдіть завтра" тощо. Бувають випадки, коли завтра продавець приходить і стверджує, що ви пообіцяли поїхати на екскурсію, прийти в хамам і не з'явилися.
В туристів можуть вимагати компенсацію за екскурсії, на які вони ніби то не прийшли / Фото Unsplash
Такі продавці починають вимагати з туристів різні суми – наприклад, 50 відсотків від вартості послуги як компенсацію.
Схоже Як зекономити гроші й нерви в Туреччині: 5 секретів успішного відпочинку
Звісно, якщо ви не записувалися на екскурсію, ви нічого не винні. Але такі аферисти починають кричати й погрожують викликати поліцію – часто туристи платять, щоб припинити скандал.