Пляжні рушники

У готелях Єгипту туристам дають картки, за які потім на пляжі або біля басейну можна одержати рушники. Ці картки залишаютьcя в гостей протягом усього проживання.

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За втрату картки або рушника передбачений штраф у розмірі 10 – 30 доларів. Хоча рушники стільки не коштують.



В готелі у вас можуть "випадково" забрати рушник / Фото Unsplash

Отже, готелю вигідно, щоб турист втратив рушник. Інколи гості можуть вийти з моря й побачити, що їх рушники безслідно зникли.

Звісно, хтось може взяти ваш рушник випадково, бо вони всі однакові. Але ви можете стати й жертвою обману: працівники готелю можуть забрати ваш рушник, щоб ви заплатили штраф.

Вихід: беріть свої унікальні рушники на пляж. А картки ховайте у сейф, щоб їх не забрали під час прибирання номера.

Змусити платити за зіпсоване майно

Цю схему використовують із гостями, які виселяються з номера в останній момент. На рецепшині їм можуть сказати, щоб оплатили продукти з мінібару, телефонні розмови або поламаний душ.

Звісно, туристи нічого не ламали, телефоном не говорили, баром не користувалися. Але в них немає часу з'ясовувати, що трапилося, і вони платять невелику суму, щоб встигнути в аеропорт.

У цій ситуації у вас можуть попросити паспорт, нібито щоб щось звірити. І відмовитися його віддати, поки ви не заплатите гроші.

Вихід: ніколи не давайте свій паспорт під час виселення. Його можна давати працівнику рецепшина тільки перед поселенням.

Обман продавців послуг

У готелі до туристів може підійти продавець екскурсій або різних розваг: наприклад, хамаму. Якщо ви не маєте наміру нічого купувати, кажіть тверде "Ні".

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Не варто говорити щось на кшталт "Ми подумаємо", "Прийдіть завтра" тощо. Бувають випадки, коли завтра продавець приходить і стверджує, що ви пообіцяли поїхати на екскурсію, прийти в хамам і не з'явилися.



В туристів можуть вимагати компенсацію за екскурсії, на які вони ніби то не прийшли / Фото Unsplash

Такі продавці починають вимагати з туристів різні суми – наприклад, 50 відсотків від вартості послуги як компенсацію.

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Звісно, якщо ви не записувалися на екскурсію, ви нічого не винні. Але такі аферисти починають кричати й погрожують викликати поліцію – часто туристи платять, щоб припинити скандал.

Вихід: не соромтеся сказати ввічливе, але тверде "Ні", якщо вам пропонують послуги, які вам не потрібні.