Розкішні мечеті та великі торгові центри: 10 місць, які можна безкоштовно відвідати у Каїрі

Каїр – столиця Єгипту та найбільше місто Близького Сходу. Щороку сюди їде безліч туристів. Розповідаємо, які цікавинки можуть відвідати мандрівники абсолютно безкоштовно.

Туристичний портал Tripadvisor пропонує мандрівникам перелік пам'яток з безкоштовним входом. Однак пам'ятайте, що в деяких місцях є суворі правила для відвідувачів: наприклад, у мечеть потрібно одягатися консервативно, закривати плечі та коліна, а жінкам – ще й волосся.

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Дослідити коптський Каїр. У цій частині міста збереглося чимало історичних пам'ятників та будівель. Копти – це нащадки древніх єгиптян, що колись складали основу населення Єгипту. Піти на ринок Хан аль-Халілі. Це місце сповнене історією, тут можна побачити стародавні мінарети та магазини, а також придбати сувеніри, перед тим добряче поторгувавшись. Сходити до печерної церкви Святого Симеона. Вона вразить навіть досвідчених мандрівників.



Печерна церква / Фото Tripadvisor

Відвідайте торговий центр Cairo Festival City Mall. Він вражає туристів своїми фонтанами та розвагами. Сходіть до мечеті Аль-Азхар. Це діюча мечеть, що вразить архітектурою. Дослідіть ісламський Каїр. Відвідайте музей просто неба Sharia Al Mu'izz Li-Din Allah. Підіть до церкви El Muallaqa, яку також називають "висяча церква". Вона немов "висить" між двома вежами. Прогуляйтеся островом Гезіра. Підіть до мечеті Ібн Тулуна, яку вважають однією із найстаріших та найбільших у Єгипті.

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Мечеть Інб Тулуна / Фото Tripadvisor