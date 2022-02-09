7 экзотических стран, где можно устроить полный релакс

Если вам надоели привычные варианты курортного отдыха, попробуйте больше узнать об экзотических островах и дальних странах, которые точно впечатлят даже опытных путешественников. Многие из них уже стали популярными среди украинцев.

Если давно мечтали увидеть действительно экзотические страны, выбирайте одно из этих направлений.

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Занзибар



Роскошные пляжи Занзибара привлекают многих украинцев / Фото Unsplash

Здесь путешественников ожидает роскошный океан, множество животных и птиц, доступные морепродукты и отдых душой и телом. Любители приключений могут наслаждаться дайвингом, плавать по морю на лодке или поучиться кайтсерфингу.

Таиланд

Чрезвычайно популярно направление среди украинцев. Таиланд – очень цивилизованная страна, сюда достаточно доступные перелеты, а цены демократичные. Здесь доступен отдых на райских островах, громкие вечеринки, поездки в джунгли и сплавы по горным рекам и еще множество интересных вариантов времяпрепровождения.

Шри-Ланка

Мало что может сравниться с теплыми водами Индийского океана на Шри-Ланке. На острове также доступны экскурсии, невероятная природа, сафари и так далее. Шри-Ланка привлекает путешественников своей умиротворяющей атмосферой и возможностью полностью перезагрузиться.

Мексика

Мексика предлагает туристам роскошные пляжи, а также взрывную смесь испанской, индейской и карибской культур. Здесь можно увидеть древние загадочные достопримечательности древних цивилизаций, наслаждаться местной кухней и громкими вечеринками.

Мадейра



На Мадейре туристов ждут невероятные пейзажи / Фото Unsplash

Это место – рай для любителей спокойного отдыха на природе. Природа острова поражает своим разнообразием. Хотя здесь не слишком много пляжей, однако туристы везде найдут бальнеологические центры на берегу океана, а также лестницы для входа в воду.

Бали

Горы, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали,

Остров уже открывается для туристов после полной изоляции. На Бали можно расслабиться на прекрасных пляжах и наслаждаться невероятной природой.

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Перу



У Перу есть невероятные возможности для отдыха на любой вкус / Фото Unsplash

Путешествие в Перу – настоящая роскошь для опытного путешественника. Здесь есть все: невероятные джунгли, величественная пустыня Атакама, роскошные горы, памятники цивилизации инков, океан. Путешествие в Перу обещает калейдоскоп впечатлений даже тем, кто уже видел немало удивительных стран.

Как когда-то ездили на море: смотрите видео

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В жизни каждого наступает тот момент, когда хочется настоящей экзотики Когда страна далековато, а ее пейзажи существенно отличаются от Украины и ближайших соседей. Итак, 7 направлений, когда хочется реально пуститься берега: Занзибар. Здесь обезьянки едят прямо из рук, а на пляжах нежатся гигантские черепахи. Над пальмами летают попугаи и все это омывается ласковыми водами Индийского океана. Все это заставит вас отключиться от проблем, полностью погрузившись в хакуна матату.

Таиланд. Таиланд по праву считается местом для любых запросов. Здесь и тусовки, и шоу программы, и спокойный отдых на пляжах, и беспокойный в сумасшедших мегаполисах, и дайвинг, и спорт... Словом, страна, которая каждый раз дарит новые и новые эмоции. Шри-Ланка. Родина вкусных чаев и красивейших островов. Здесь прекрасная морская кухня и уникальные природные заповедники. А еще невероятной красоты пляжи – многие возвращаются туда именно ради них. Да и вообще, Шри-Ланка перезагружает и умиротворяет.

Мексика. Мексика – это пестрая смесь испанской, индейской и карибской культур. Это отдых на пляжах бассейнов сразу двух океанов и древние памятники загадочных цивилизаций. А еще – дайвинг, текила, отличная кухня и зажигательные вечеринки.

Мадейра. Стиль отдыха здесь – полный релакс в окружении прекрасной природы, красоты, тишины и чистейшего воздуха. Пляжей здесь мало, но есть бальнеологические центры у океана и специальные стремянки для спуска в воду. Особенно здесь есть где разгуляться любителям трекинга, виндсерфинга и дайвинга.

Бали. Здесь можно успокоить свой внутренний шум. А еще – прокатиться на слонах или мопедах, заняться плетением мандал или же целыми днями "валяться" на прекрасных пляжах. Говорят, что желания, загаданные на Бали на закате, непременно сбываются.