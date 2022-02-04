Блогер показала "обратную сторону" идеальных фото из путешествий: забавные фото и видео

4 февраля 2022 , 19:25
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News RND

Девушка по имени Льюис Трумэн ведет собственный тревел-блог. Девушка рассказывает о том, что нельзя верить только красивым и удачным кадрам из поездок.

Автор рассказывает, что за иллюзией красивой картинки стоит отнюдь не идеальная реальность. Льюис опубликовала 3 фотосравнения, которые заставят зрителей "раскрыть глаза" на реалии путешествий.

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  1. Коста-Рика

На первом фото девушка позирует на фоне прекрасного заката в водах океана. А на следующих – демонстрирует, что в номере гостиницы жили насекомые, а чтобы дойти до места съемки, пришлось идти под дождем с тяжелым рюкзаком.


Фото Lewis Truman

  1. Вулкан в Гватемале

Девушка сначала показывает "идеальное" фото, где они с подругой возле вулкана. А на следующих фотографиях Льюис демонстрирует, как тяжело было туда подниматься, к тому же под дождем.


Фото Lewis Truman

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  1. Мачу-Пикчу, Перу

На "идеальном" фото блогер позирует на фоне потерянного города инков Мачу-Пикчу. А на следующих показывает, как спала на рюкзаке прямо на улице.


Фото Lewis Truman

Показывать фото "идеальные" и "реальные" фото модно среди блогеров. Недавно блогер рассказала, почему идеальные фото в инстаграме – ложь.

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Блогерша сравнила идеальные фото из путешествий с реальностью: смотрите видео

@louisetruman Социальные сети против реальности !! #traveltips #travel #funny #realitycheck #backpacking #costarica #peru #solotravel #gapyear #bucketlist #budgettravel #fyp ♬ original sound - Roemer Productions
Автор: Аліна Рудченко