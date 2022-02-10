Тереза ​​нашла на Amazon очень простую и полезную вещь – держатель для шляпы. Устройство можно прикрепить к пляжной сумке – оно выглядит как небольшой брелок.

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Спасет от ветра и освободит руки

Держатель работает по принципу прищепки. Вы просто вешаете на него шляпу. Этот гаджет помогает освободить руки.

Если вешать шляпу на сумку каждый раз – это уменьшает шансы потерять или где-то забыть ее. Кроме того, эта прищепка спасет ваш головной убор от ветра – легкая соломенная шляпа или панамка легко могут улететь от сильного порыва.

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Удобно то, что вам не придется все время носить шляпу в руках. Если хотите снять шляпу, просто повесьте ее на сумку и наслаждайтесь прогулкой.

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