Тереза знайшла на Amazon дуже просту та корисну річ – тримач для капелюха. Пристрій можна прикріпити до пляжної сумки – він виглядає, як невеликий брелок.

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Врятує від вітру та звільнить руки

Тримач працює за принципом прищіпки. Ви просто вішаєте на нього капелюх. Цей гаджет допомагає звільнити руки.

Якщо вішати капелюх на сумку щоразу – це зменшує шанси загубити або десь забути його. Окрім того, ця прищіпка врятує ваш головний убір від вітру – легкий солом'яний капелюх або панамка легко можуть полетіти від сильного пориву.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Зручно те, що вам не доведеться весь час носити капелюх в руках. Якщо хочете зняти капелюх, просто почепіть його на сумку та насолоджуйтеся прогулянкою.

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Подивіться, як працює тримач для капелюха