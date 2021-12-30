Что можно, а что строго-настрого запрещено делать в Турции: важные советы путешественникам

30 декабря 2021 , 20:15
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Источник:

Budget Air

Турция – мусульманская страна, многие традиции здесь связаны именно с религией. Узнайте правила турецкого этикета, которые помогут не попасть в неудобное положение.

Как одеваться

Туристам можно носить футболки и шорты. А вот для деловых встреч и посещения мечети нужно выбирать консервативную одежду, закрывающую тело.

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Пожилые в Турции строго придерживаются традиций / Фото Unsplash

Как вести себя за столом

  • Необходимо съедать все, что лежит на вашей тарелке. Это будет свидетельствовать о том, что еда вам понравилась.
  • Не используйте левую руку во время трапезы – мусульмане считают ее нечистой.
  • Во время обеда здесь обычно курят, поэтому просить этого не делать будет не слишком вежливо.
  • Если вы пригласили человека на обед, нужно заплатить за него – в Турции не принято разделять счет.
  • Если кто-нибудь пригласил вас на обед, непременно отблагодарите и предложите человеку то же самое.
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Подарки в Турции

  • Не поленитесь и возьмите подарки из Украины: это могут быть конфеты, сувениры, изделия с принтами достопримечательностей и так далее.
  • А вот алкоголь лучше не дарить – ведь многие мусульмане в Турции его не употребляют.
  • Не стоит дарить слишком дорогие презенты – ведь это обязывает человека отблагодарить вас, даже если у него нет такой возможности.
  • Открывайте подарки сразу, в присутствии человека, который его презентовал.
  • Не забудьте о сладостях для детей.


В Турции принято дарить подарки и детям, и взрослым / Фото Unsplash

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Какие жесты использовать, а какие нет

  • В Турции нельзя сидеть, поставив руки на бедра или держа в карманах.
  • В провинции люди часто имеют более строгие взгляды: например, мужчинам нельзя касаться чужих женщин. Это касается даже рукопожатий при встрече.
  • В Турции считают неприличным показывать свои ступни, поэтому прижимайте ноги к земле, когда сидите.
  • Нельзя показывать жест, означающий "Окей". Здесь это считается крайне неприличным.
Автор: Аліна Рудченко