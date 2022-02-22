Деревья проросли сквозь машины: в США обнаружили заброшенный автосалон

В штате Северная Каролина нашли "кладбище" с брошенными автомобилями. Природа уже успела "похозяйничать" там – деревья выросли вокруг автомобилей и даже внутри.

Выяснилось, что это остатки автосалона American Motors Corporation. Он закрылся 35 лет назад, и машины остались стоять под открытым небом.

Читайте также Премиальный отдых в Египте: чем поразит туристов новый отель Xanadu Makadi Bay

Природа берет свое



Деревья растут возле машин и даже сквозь них / Фото The Drive

Журналисты нашли сына дилера автомобилей Робина Кольера. Тот рассказал, что салон работал с 1960-х по 1987 год. А после банкротства American Motors Corporation автосалон вынужден был закрыться.



На этом месте когда-то был автосалон / Фото The Drive

Более 10 автомобилей так никогда и не было продано – и они остались стоять в лесу.



В салоне продавали новые и б/у авто / Фото The Drive

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления.

В салоне продавали как новые, так и подержанные автомобили. На произвол судьбы оставили модели AMC, Jeep, Nash и Rambler.

В течение десятилетий природа захватывала кузова автомобилей. Сквозь некоторые проросли деревья, другие покрылись ржавчиной, а корни оплели их бамперы.



Некоторые авто заинтересовали коллекционеров / Фото The Drive

Некоторые из автомобилей неплохо сохранились. Они заинтересовали коллекционеров, которые приезжают из других штатов и забирают определенные модели.

Может понравиться 5 достопримечательностей Лиссабона, которые должен увидеть каждый турист



За 35 лет природа "поиздевалась" над машинами / Фото The Drive

Узнайте интересные факты о компании Ryanair: смотрите видео