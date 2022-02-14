Путешествия – лучший способ узнать больше о культуре, истории и быте жителей далёких стран. Норвегия – страна с суровым климатом, невероятной природой и поразительными пейзажами.

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Узнайте, что интересного может ожидать путешественника в Норвегии.

Дома с травой на крыше



Фото tiktok.com/@just.jorie

Мы привыкли видеть такие домики на фотографиях из норвежских деревень. Но и в центре города достаточно просто встретить такой традиционный дом.

Собаки в транспорте



Фото tiktok.com/@just.jorie

В Норвегии очень любят животных, потому совсем не запрещают им вместе с хозяевами ездить общественным транспортом.

Шторы-жалюзи снаружи дома



Фото tiktok.com/@just.jorie

Такую вещь здесь можно увидеть довольно часто.

Детей оставляют на улице



Фото tiktok.com/@just.jorie

В этой стране настолько безопасно, что коляска со спящим ребенком возле магазина – привычная вещь.

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Хлеборезки в магазинах



Фото tiktok.com/@just.jorie

В супермаркете вы можете не только купить свежий хлеб, но и сразу порезать его на порционные куски.

Разноцветные дома



Фото tiktok.com/@just.jorie

В скандинавских странах любят яркие цвета.

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Много консервированной кукурузы



Фото tiktok.com/@just.jorie

Консервированную кукурузу можно встретить чуть ли не в каждом блюде.