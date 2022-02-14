Детей оставляют под магазином, а собак возят в транспорте: интересные факты о Норвегии
Источник:Boredpanda
Блогерша по имени Джори переехала из Чикаго в Норвегию. Девушка рассказывает, какие оригинальные вещи и привычки удивили ее в этой замечательной стране.
Путешествия – лучший способ узнать больше о культуре, истории и быте жителей далёких стран. Норвегия – страна с суровым климатом, невероятной природой и поразительными пейзажами.
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Узнайте, что интересного может ожидать путешественника в Норвегии.
Дома с травой на крыше
Фото tiktok.com/@just.jorie
Мы привыкли видеть такие домики на фотографиях из норвежских деревень. Но и в центре города достаточно просто встретить такой традиционный дом.
Собаки в транспорте
Фото tiktok.com/@just.jorie
В Норвегии очень любят животных, потому совсем не запрещают им вместе с хозяевами ездить общественным транспортом.
Шторы-жалюзи снаружи дома
Фото tiktok.com/@just.jorie
Такую вещь здесь можно увидеть довольно часто.
Детей оставляют на улице
Фото tiktok.com/@just.jorie
В этой стране настолько безопасно, что коляска со спящим ребенком возле магазина – привычная вещь.До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.
Хлеборезки в магазинах
Фото tiktok.com/@just.jorie
В супермаркете вы можете не только купить свежий хлеб, но и сразу порезать его на порционные куски.
Разноцветные дома
Фото tiktok.com/@just.jorie
В скандинавских странах любят яркие цвета.
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Много консервированной кукурузы
Фото tiktok.com/@just.jorie
Консервированную кукурузу можно встретить чуть ли не в каждом блюде.
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