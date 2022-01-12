Доступная роскошь: советы, как сэкономить во время отдыха в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты – дорогая страна, которую любят те, кто ценит роскошь и комфорт. Однако даже сюда можно приехать и отдохнуть совсем не за сумасшедшие деньги.

Если узнать информацию о стране заранее, то можно существенно сэкономить во время отпуска. Рассказываем как бюджетно отдохнуть в ОАЭ.

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Как сэкономить на отеле

Трудно поверить, но в Дубае есть недорогие хостелы. Они очень похожи на европейские: здесь есть общие комнаты на несколько гостей, душ, туалет, кухня и места совместного пользования.

Стоимость проживания:

Кровать в хостеле обойдется от 14 долларов.

Недорогой номер в отеле – от 30 долларов.

Стандартный двухместный номер – от 46 долларов.

Номер "люкс" – более 100 долларов.

Аренда апартаментов обойдется от 60 долларов в сутки.

Как сэкономить на еде

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

В Дубае есть немало ресторанов, но подавляющее большинство из них совсем не бюджетные. Тем, кто хочет сэкономить, советуют покупать продукты и готовить самостоятельно, или же посещать фастфуд.



Чтобы сэкономить на еде, выбирайте недорогие местные блюда / Фото Unsplash

Впрочем, можно покупать недорогие национальные блюда:

Шаурма – около 2 долларов.

Рис с курицей – от 6 долларов.

Микс морепродуктов – от 25 долларов.

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Как сэкономить на экскурсиях

Бурдж Халифа

Это сооружение является самым высоким в мире, и многие туристы хотят на него подняться. Если тоже об этом мечтаете, не покупайте билет на смотровую площадку при входе. Там он стоит 109 долларов.

Купите входной билет в интернете за несколько дней до визита. Он обойдется в 34 доллара. Но сначала проверьте погоду – в Дубае часто бывает туман или пылевая завеса – тогда вам не удастся полюбоваться панорамой города.



Некоторые развлечения в Дубае доступны бесплатно / Фото Unsplash

Дубай Молл

Это самый крупный торговый центр города. Обязательно зайдите сюда, даже если не планируете ничего покупать. Здесь есть туристическая приманка – гигантский аквариум, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.

Вход в часть торгового центра, где расположен аквариум, стоит 13 долларов. Однако им можно полюбоваться бесплатно из торгового зала.

Музыкальный фонтан

Это развлечение является бесплатным. Каждый вечер здесь проходят невероятные свето-музыкальные шоу с большим количеством спецэффектов.